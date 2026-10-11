Qual foi o Dragon Ball que estreou hoje

O Hulu confirmou a inclusão de Dragon Ball Super: Beerus em seu catálogo. A nova adaptação em anime baseada na obra de Akira Toriyama estreou na plataforma em 11 de outubro.

A produção dá continuidade ao universo de uma das franquias de mangá mais populares do mundo e promete apresentar uma versão reformulada da história, com cenas inéditas ou redesenhadas, narrativa reconstruída e melhorias visuais.

O que muda em Dragon Ball Super: Beerus?

Segundo a divulgação da série, a nova versão traz batalhas mais imersivas e uma adaptação que busca maior fidelidade ao material original criado por Akira Toriyama.

A proposta é oferecer uma experiência renovada tanto para fãs de longa data da franquia quanto para novos espectadores, preservando os principais elementos da história enquanto atualiza aspectos visuais e narrativos.

Qual é a história?

A trama se passa alguns anos após a derrota de Majin Buu, período em que a Terra vive uma rara fase de paz.

Enquanto isso, Beerus, o Deus da Destruição, desperta de um longo sono e toma conhecimento da existência de um guerreiro Saiyajin capaz de derrotar Freeza. Intrigado com a informação, ele passa a procurar Goku.

A chegada de Beerus à Terra desencadeia um confronto de proporções cósmicas, envolvendo Goku e seus aliados em uma batalha que pode impactar todo o universo.

Onde assistir?

Além do Hulu, Dragon Ball Super: Beerus também estará disponível na Crunchyroll a partir de 11 de outubro, ampliando o acesso dos fãs à nova adaptação da franquia.