Criptografia ponta a ponta: o que seus apps de mensagem protegem e o que fica exposto

RESUMO ＋A criptografia ponta a ponta impede que a empresa dona do app ou um invasor leia mensagens, áudios, fotos e vídeos. Metadados como contatos, horários de envio e endereço IP continuam visíveis para a plataforma. WhatsApp, iMessage e Signal ativam a proteção por padrão, enquanto o Telegram só a oferece nos Chats Secretos. Backups na nuvem sem criptografia podem expor as conversas.

A criptografia ponta a ponta (E2EE, na sigla em inglês) virou argumento de marketing dos apps de mensagem. WhatsApp, iMessage, Signal — todos dizem que suas conversas são privadas.

A proteção existe, mas cobre menos do que a maioria dos usuários imagina. Metadados como lista de contatos, horários de envio e endereço IP continuam visíveis para a plataforma e, em alguns casos, para autoridades com ordem judicial.

O que a criptografia ponta a ponta protege — e o que não protege

A E2EE criptografa a mensagem no dispositivo de quem envia e só permite a leitura no dispositivo de quem recebe. Nem a empresa que opera o app nem um invasor que intercepte o tráfego, conseguem acessar texto, áudio, foto ou vídeo.

O que escapa dessa camada é o chamado envelope da comunicação: os metadados. Isso inclui número de telefone do remetente e do destinatário, data e hora das mensagens, tamanho dos arquivos enviados, endereço IP de conexão e participação em grupos. Com esses dados, é possível reconstruir redes de relacionamento e padrões de comportamento sem ler uma única palavra da conversa.

Quais apps ativam criptografia ponta a ponta por padrão?

Entre os 20 apps de mensagem mais usados no mundo, 11 habilitam E2EE por padrão para todas as conversas e chamadas: WhatsApp, iMessage, Signal, Viber, Wire, Threema, Wickr, Session, Matrix/Element, SimpleX e Briar.

Quatro apps oferecem E2EE com restrições — sem cobertura para grupos ou chamadas coletivas: Facebook Messenger, Google Messages, Discord e LINE. O Telegram só criptografa de ponta a ponta nos chamados "Chats Secretos", que precisam ser ativados a cada conversa. Grupos do Telegram nunca são criptografados de ponta a ponta. Snapchat e WeChat não oferecem E2EE no serviço principal.

Como configurar a privacidade no WhatsApp

O WhatsApp usa o protocolo Signal para criptografar o conteúdo entre usuários pessoais. Conversas com contas comerciais não têm essa proteção. O ponto mais vulnerável é o backup: se a cópia na nuvem não for criptografada, as mensagens ficam legíveis nos servidores do Google ou da Apple.

Ative o backup criptografado: Configurações > Conversas > Backup de conversas > Backup criptografado de ponta a ponta > ative e anote a senha de 64 dígitos em um gerenciador de senhas;

Ative notificações de segurança: Configurações > Privacidade > Notificações de segurança — isso avisa se a chave de criptografia de um contato mudar;

Use mensagens temporárias: abra o chat > toque no nome do contato > Mensagens temporárias > escolha 24 horas, 7 dias ou 90 dias;

Revise quem vê seu número: Configurações > Privacidade > Número de telefone > selecione "Ninguém" ou "Meus contatos".

Como configurar a privacidade no Signal

O Signal é considerado a referência em privacidade entre apps de mensagem. Todo o tráfego — mensagens, grupos, chamadas de voz e vídeo — é criptografado de ponta a ponta por padrão. O app é mantido por uma fundação sem fins lucrativos, tem código aberto, não coleta metadados além do mínimo operacional e inclui proteção contra computadores quânticos (protocolo PQXDH) desde 2024.

Ative o bloqueio de tela do app: Configurações > Privacidade > ative com PIN ou biometria;

Use nome de usuário em vez do número: Configurações > Perfil > Nome de usuário — isso evita expor o telefone aos contatos;

Ative mensagens temporárias: abra o chat > toque no nome do contato > Mensagens temporárias > escolha 1 hora, 1 dia ou 1 semana;

Verifique a identidade do contato: abra o chat > toque no nome > Verificar número de segurança > compare o código de 60 dígitos ou escaneie o QR code presencial.

O Telegram é criptografado de ponta a ponta?

Não por padrão. As conversas comuns do Telegram — chamadas de "chats na nuvem" — ficam armazenadas nos servidores da empresa e podem ser acessadas por ela. A criptografia ponta a ponta existe apenas nos Chats Secretos, disponíveis só em conversas individuais e ativados de forma manual.

Para usar, abra o perfil do contato > toque em "Iniciar chat secreto". Dentro do chat secreto, ative a autodestruição de mensagens pelo ícone de cronômetro. Em 2024, o Telegram atualizou sua política de privacidade para permitir a divulgação de IP e número de telefone sob ordem judicial.

Backups em nuvem podem expor mensagens criptografadas?

Sim. Se o backup do WhatsApp ou do iMessage for armazenado na nuvem sem criptografia ponta a ponta, uma cópia legível das conversas fica nos servidores do Google Drive, do iCloud ou do provedor de backup. Essa cópia pode ser acessada por ordem judicial ou em caso de invasão da conta.

No WhatsApp, a proteção precisa ser ativada de forma manual (passo a passo acima). No iMessage, é necessário ligar a Proteção Avançada de Dados em Ajustes > [seu nome] > iCloud. Em 2025, a Apple retirou esse recurso no Reino Unido após determinação governamental — mostrando que a disponibilidade da proteção pode variar por país.