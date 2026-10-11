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Morte de Renato Russo completa 30 anos; relembre 15 frases marcantes do poeta do rock

Trinta anos após a partida do líder da Legião Urbana, versos de canções como 'Tempo Perdido' e 'Quase Sem Querer' mantêm-se atuais e atravessam gerações

Renato Russo: morte do cantor completa 30 anos neste domingo, 11 (Renato Russo/Facebook/Divulgação)

Renato Russo: morte do cantor completa 30 anos neste domingo, 11 (Renato Russo/Facebook/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 12h03.

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A morte do cantor e compositor Renato Russo (1960-1996) completa 30 anos neste domingo, 11. Uma das vozes mais influentes da música popular brasileira, líder e vocalista da banda Legião Urbana, o poeta do rock brasileiro deixou um acervo de 157 obras e 327 fonogramas registrados, com composições que ainda figuram entre as mais executadas e regravadas do país.

Os últimos dias do artista foram marcados pelo isolamento no apartamento no Rio de Janeiro, em meio a um estado de saúde debilitado, logo após as gravações do álbum A Tempestade (1996). Três décadas após a partida prematura, aos 36 anos, os versos assinados por Renato Russo seguem presentes no imaginário coletivo e no debate social.

Relembre 15 frases marcantes tiradas do repertório do compositor que atravessam gerações:

15 frases marcantes de Renato Russo

  1. "Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo."
  2. "Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem."
  3. "Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá."
  4. "Tudo o que você faz, um dia volta pra você."
  5. "E se você fizer o mal, com o mal mais tarde você vai ter de viver."
  6. "Não falo pelos outros, só falo por mim."
  7. "E tudo aquilo contra o que sempre lutam, é exatamente tudo aquilo o que eles são."
  8. "Ninguém respeita a constituição, mas todos acreditam no futuro da nação."
  9. "Por que esperar? Se podemos começar tudo de novo."
  10. "A humanidade é desumana, mas ainda temos chance."
  11. "Se você quiser alguém pra ser só seu, é só não esquecer que eu estarei aqui."
  12. "Quem insiste em julgar os outros, sempre tem alguma coisa para esconder."
  13. "Triste coisa é querer bem a quem não sabe perdoar."
  14. "Quem pensa por si só é livre, e ser livre é coisa muito séria."
  15. "Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração?"
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