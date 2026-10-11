Morte de Renato Russo completa 30 anos; relembre 15 frases marcantes do poeta do rock

A morte do cantor e compositor Renato Russo (1960-1996) completa 30 anos neste domingo, 11. Uma das vozes mais influentes da música popular brasileira, líder e vocalista da banda Legião Urbana, o poeta do rock brasileiro deixou um acervo de 157 obras e 327 fonogramas registrados, com composições que ainda figuram entre as mais executadas e regravadas do país.

Os últimos dias do artista foram marcados pelo isolamento no apartamento no Rio de Janeiro, em meio a um estado de saúde debilitado, logo após as gravações do álbum A Tempestade (1996). Três décadas após a partida prematura, aos 36 anos, os versos assinados por Renato Russo seguem presentes no imaginário coletivo e no debate social.

Relembre 15 frases marcantes tiradas do repertório do compositor que atravessam gerações:

15 frases marcantes de Renato Russo