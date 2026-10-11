Mega da Virada 2026 terá sorteio em data diferente; prêmio é estimado em R$ 1 bilhão

Mega da Virada (Divulgação)
Repórter
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 20h19.
Última atualização em 11 de outubro de 2026 às 20h36.
O sorteio da Mega da Virada 2026 será realizado em 1º de janeiro de 2027, às 10h, e não em 31 de dezembro. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo concurso, a mudança inédita atende a ajustes operacionais. O prêmio estimado é de pelo menos R$ 1 bilhão e não acumula.
Quem pretende participar da Mega da Virada 2026 deve ficar atento a uma mudança inédita no calendário do concurso especial. Diferentemente dos anos anteriores, o sorteio não será realizado na noite de 31 de dezembro.
Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas serão sorteadas na manhã de 1º de janeiro de 2027, às 10h (horário de Brasília). De acordo com a instituição, a alteração foi implementada para atender a ajustes operacionais.
Mesmo com a mudança na data do sorteio, uma das principais características da Mega da Virada permanece inalterada: o prêmio não acumula.
Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas, o valor será distribuído entre os vencedores da quina. Se também não houver ganhadores nessa faixa, a premiação será destinada aos acertadores da quadra.
As apostas para a Mega da Virada terão início em 3 de novembro.
Até 16 de dezembro, os jogos poderão ser realizados normalmente junto aos concursos regulares da Mega-Sena. A partir de 17 de dezembro, as apostas passarão a ser exclusivas para o concurso especial de fim de ano.
A aposta simples, com a marcação de seis dezenas, custará R$ 6.
Os apostadores também poderão escolher até 20 números no volante oficial, aumentando as chances de premiação.
As apostas poderão ser registradas nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.
O sorteio da Mega da Virada 2026 será realizado na manhã de 1º de janeiro de 2027, às 10h, pelo horário de Brasília. Diferentemente dos anos anteriores, as dezenas não serão sorteadas na noite de 31 de dezembro.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a mudança inédita no calendário foi implementada para atender a ajustes operacionais. O texto não detalha quais ajustes motivaram a alteração.
O prêmio da Mega da Virada 2026 está estimado em pelo menos R$ 1 bilhão. O concurso especial mantém a regra de que a premiação não acumula.
Se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os ganhadores da quina. Caso também não haja vencedores nessa faixa, o valor será destinado aos acertadores da quadra.
As apostas começam em 3 de novembro e poderão ser feitas com os concursos regulares da Mega-Sena até 16 de dezembro. A partir de 17 de dezembro, os jogos serão exclusivos para a Mega da Virada.
A aposta simples, com seis dezenas, custará R$ 6, e será possível escolher até 20 números. Os jogos poderão ser registrados em casas lotéricas credenciadas ou nos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.