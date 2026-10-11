Mega da Virada 2026 terá sorteio em data diferente; prêmio é estimado em R$ 1 bilhão

O sorteio da Mega da Virada 2026 será realizado em 1º de janeiro de 2027, às 10h, e não em 31 de dezembro. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo concurso, a mudança inédita atende a ajustes operacionais. O prêmio estimado é de pelo menos R$ 1 bilhão e não acumula.

Quem pretende participar da Mega da Virada 2026 deve ficar atento a uma mudança inédita no calendário do concurso especial. Diferentemente dos anos anteriores, o sorteio não será realizado na noite de 31 de dezembro.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas serão sorteadas na manhã de 1º de janeiro de 2027, às 10h (horário de Brasília). De acordo com a instituição, a alteração foi implementada para atender a ajustes operacionais.

Prêmio segue sem acumular

A edição de 2026 tem prêmio estimado em pelo menos R$ 1 bilhão, mantendo a tradição de oferecer a maior premiação das loterias brasileiras.

Mesmo com a mudança na data do sorteio, uma das principais características da Mega da Virada permanece inalterada: o prêmio não acumula.

Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas, o valor será distribuído entre os vencedores da quina. Se também não houver ganhadores nessa faixa, a premiação será destinada aos acertadores da quadra.

Quando começam as apostas?

As apostas para a Mega da Virada terão início em 3 de novembro.

Até 16 de dezembro, os jogos poderão ser realizados normalmente junto aos concursos regulares da Mega-Sena. A partir de 17 de dezembro, as apostas passarão a ser exclusivas para o concurso especial de fim de ano.

Quanto custa jogar?

A aposta simples, com a marcação de seis dezenas, custará R$ 6.

Os apostadores também poderão escolher até 20 números no volante oficial, aumentando as chances de premiação.

As apostas poderão ser registradas nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.