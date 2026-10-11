Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Mega da Virada 2026 terá sorteio em data diferente; prêmio é estimado em R$ 1 bilhão

As apostas poderão ser registradas nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa

Mega da Virada (Divulgação)

Mega da Virada (Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 20h19.

Última atualização em 11 de outubro de 2026 às 20h36.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O sorteio da Mega da Virada 2026 será realizado em 1º de janeiro de 2027, às 10h, e não em 31 de dezembro. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo concurso, a mudança inédita atende a ajustes operacionais. O prêmio estimado é de pelo menos R$ 1 bilhão e não acumula.

Quem pretende participar da Mega da Virada 2026 deve ficar atento a uma mudança inédita no calendário do concurso especial. Diferentemente dos anos anteriores, o sorteio não será realizado na noite de 31 de dezembro.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas serão sorteadas na manhã de 1º de janeiro de 2027, às 10h (horário de Brasília). De acordo com a instituição, a alteração foi implementada para atender a ajustes operacionais.

Prêmio segue sem acumular

A edição de 2026 tem prêmio estimado em pelo menos R$ 1 bilhão, mantendo a tradição de oferecer a maior premiação das loterias brasileiras.

Mesmo com a mudança na data do sorteio, uma das principais características da Mega da Virada permanece inalterada: o prêmio não acumula.

Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas, o valor será distribuído entre os vencedores da quina. Se também não houver ganhadores nessa faixa, a premiação será destinada aos acertadores da quadra.

Quando começam as apostas?

As apostas para a Mega da Virada terão início em 3 de novembro.

Até 16 de dezembro, os jogos poderão ser realizados normalmente junto aos concursos regulares da Mega-Sena. A partir de 17 de dezembro, as apostas passarão a ser exclusivas para o concurso especial de fim de ano.

Quanto custa jogar?

A aposta simples, com a marcação de seis dezenas, custará R$ 6.

Os apostadores também poderão escolher até 20 números no volante oficial, aumentando as chances de premiação.

As apostas poderão ser registradas nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

 

'Perguntas frequentes'

Quando será o sorteio da Mega da Virada 2026? ＋

O sorteio da Mega da Virada 2026 será realizado na manhã de 1º de janeiro de 2027, às 10h, pelo horário de Brasília. Diferentemente dos anos anteriores, as dezenas não serão sorteadas na noite de 31 de dezembro.

Por que a data da Mega da Virada 2026 mudou? ＋

Segundo a Caixa Econômica Federal, a mudança inédita no calendário foi implementada para atender a ajustes operacionais. O texto não detalha quais ajustes motivaram a alteração.

Qual será o prêmio da Mega da Virada 2026? ＋

O prêmio da Mega da Virada 2026 está estimado em pelo menos R$ 1 bilhão. O concurso especial mantém a regra de que a premiação não acumula.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas da Mega da Virada? ＋

Se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os ganhadores da quina. Caso também não haja vencedores nessa faixa, o valor será destinado aos acertadores da quadra.

Quando começam as apostas para a Mega da Virada 2026? ＋

As apostas começam em 3 de novembro e poderão ser feitas com os concursos regulares da Mega-Sena até 16 de dezembro. A partir de 17 de dezembro, os jogos serão exclusivos para a Mega da Virada.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2026? ＋

A aposta simples, com seis dezenas, custará R$ 6, e será possível escolher até 20 números. Os jogos poderão ser registrados em casas lotéricas credenciadas ou nos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Invest

Receita Federal leiloa 34 mil fones e 11 mil smartwatches nesta semana

Tentativas de fraude sobem pelo 3º mês seguido; veja 7 dicas para não ser vítima

AAS infantil ainda existe? Entenda o alerta que mudou o uso do remédio em crianças

Mesada, cofrinho e investimento: como ensinar finanças para crianças em cada idade

Mais na Exame

ExameLab

Criptografia ponta a ponta: o que seus apps de mensagem protegem e o que fica exposto

Esporte

Quanto foi o jogo do Flamengo hoje contra o Fluminense

Pop

Qual foi o Dragon Ball que estreou hoje

Brasil

Tarcísio e Ricardo Nunes confirmam ato na Paulista em apoio a Flávio Bolsonaro