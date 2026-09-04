Investidor que ficou 30 anos sem prejuízo aposta US$ 125 milhões no bitcoin

O family office de Stanley Druckenmiller investiu US$ 125,6 milhões em ações de mineradoras de bitcoin no último trimestre. Para abrir espaço para o BTC, vendeu participações em grandes empresas americanas de chips de inteligência artificial (IA), como Broadcom, Intel e Micron Technology.

Druckenmiller é conhecido por investir por mais de 30 anos sem registrar um único ano de prejuízo. Sua média de retorno anual é de 30%. Durante a crise cambial de 1992, ele ajudou George Soros a obter aproximadamente US$ 1 bilhão apostando contra a libra esterlina.

Por isso, Wall Street ainda acompanha as escolhas de Druckenmiller.

🇺🇸🇬🇧HOW SOROS BROKE THE BANK OF ENGLAND U.S Treasury Sec. Scott Bessent revealed how George Soros, Stan Druckenmiller, and their team executed the famous 1992 bet against the British pound. Their insight? UK homeowners were drowning in floating-rate mortgages, making high… https://t.co/o7dhpZ6WrA pic.twitter.com/HEy0gxqS0j — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 19, 2025

Entendendo o investimento de US$ 125 milhões de Druckenmiller no bitcoin

O Duquesne Family Office listou as quatro novas posições em 14 de agosto. A divulgação foi feita por meio de um Formulário 13F, relatório trimestral que grandes investidores precisam enviar aos órgãos reguladores. O documento detalha a carteira em 30 de junho.

A Bitdeer Technologies foi a principal aposta, totalizando US$ 64,7 milhões. Em seguida, vieram a Hut 8, com US$ 36,3 milhões, a Riot Platforms, com US$ 20,7 milhões, e a IREN, com US$ 4 milhões.

O montante representa cerca de 2,4% de um portfólio avaliado em US$ 5,21 bilhões.

A mudança indica uma nova perspectiva. Em outubro de 2023, Druckenmiller afirmou que não possuía bitcoin, mas reconheceu que talvez devesse ter. Ele já havia investido anteriormente, mas vendeu sua posição. Agora retorna ao setor, porém, indiretamente, por meio das mineradoras.

Stanley Druckenmiller is one of the most successful hedge fund managers on Wall Street and is worth $6,200,000,000. He says, “Young people look at #bitcoin as a store of value. It’s a brand. I like it. I dont own any, but I should”pic.twitter.com/DXjrnvE1Qc — Documenting ₿itcoin 📄 (@DocumentingBTC) October 30, 2023

Por que mineradoras, não o bitcoin?

Ele não comprou diretamente o bitcoin, tampouco fundos à vista, preferindo ativos ligados ao fornecimento de energia. Garantir nova conexão à rede elétrica pode levar anos. Mineradoras passaram uma década assegurando energia barata. Agora empresas de IA demandam essa capacidade imediata e não podem esperar por infraestrutura própria.

A Bitdeer apresenta esse argumento, tendo minerado 2.694 BTC no último trimestre. Além disso, assinou um contrato de locação de US$ 4,7 bilhões por 16 anos com a Volta. O acordo prevê o uso de um local na Noruega operando chips Nvidia para um laboratório de IA. A mudança de foco dos data centers da Riot segue a mesma estratégia.

Ainda assim, Druckenmiller manteve investimentos ligados à inteligência artificial. Ele aumentou sua posição na Taiwan Semiconductor de US$ 167,4 milhões para US$ 281,6 milhões. Também abriu participações em Advanced Micro Devices, Lam Research, Equinix e Alphabet.

A aposta em bitcoin do investidor mais lucrativo acumula queda de 24%?

Até agora, a estratégia não apresentou resultado positivo. As quatro ações de mineradoras de bitcoin caíram desde 30 de junho. A Bitdeer recuou 25,5%, a Hut 8 caiu 24,4%, a Riot teve baixa de 24,3% e a IREN recuou 10%.

Atualmente, os mesmos papéis valem cerca de US$ 94,9 milhões, representando uma perda não realizada de US$ 30,7 milhões. O bitcoin seguiu movimento oposto e subiu aproximadamente 33% desde o fim de junho, avançando de US$ 58.600 para patamares acima de US$ 81 mil no momento desta reportagem.

Portanto, a estratégia ficou atrás do desempenho do ativo que buscava replicar. A MARA e a CleanSpark apresentaram perdas expressivas em mineração no trimestre de agosto, afetadas pelas mesmas pressões no setor.

Há uma ressalva importante. O Formulário 13F é um retrato pontual da carteira, não uma transmissão em tempo real. Druckenmiller pode ter comprado ou vendido mais ações desde 30 de junho. Seu próximo relatório será publicado em novembro.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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