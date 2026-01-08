Pop

Rio de Janeiro prepara quase 40 dias de blocos no Carnaval de rua

Carnaval começa ainda em janeiro com blocos tradicionais e modernos

Carnaval: blocos tomam ruas do Centro e bairros com agenda extensa de desfiles (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15h57.

O Carnaval de rua do Rio de Janeiro deve ganhar mais uma edição com programação extensa de blocos, com 40 dias de desfiles, reunindo foliões desde antes das datas oficiais da festa até depois do término dos eventos principais na cidade. A celebração popular começou no último domingo, 4, com blocos menores na abertura da temporada e segue até o fim da festa, no início de março.

A Riotur, empresa de turismo Rio de Janeiro, tem fechado um calendário que contempla centenas de desfiles distribuídos ao longo de semanas. Mesmo antes do início formal do Carnaval já são realizados eventos de rua que reúnem dezenas de blocos, criando um ambiente de ensaio geral da folia. A região com mais blocos será a central, com 135, depois Zona Sul, com 100 blocos. A Grande Tijuca terá 63, a Zona Oeste 46, as ilhas terão 37 e a Zona Sudoeste com somente 28. 

Megablocos

O Carnaval de rua do Rio de Janeiro terá em 2026 uma programação extensa que inclui megablocos capazes de atrair grandes públicos, muitas vezes superiores a cem mil pessoas. Esses blocos são alguns dos principais pontos de encontro de foliões e ajudam a manter a festa por quase seis semanas - de eventos de pré-Carnaval até o pós-Carnaval.

Um dos megablocos mais emblemáticos é o Cordão da Bola Preta, considerado o maior bloco de rua do Brasil e um dos mais antigos da cidade. Fundado em 1918, o Bola Preta arrasta multidões pelo Centro do Rio com suas marchinhas e sambas tradicionais, reunindo foliões de todas as idades e estilos.

Outro destaque tradicional é o Monobloco, que mistura ritmos, arranjos e uma estética moderna, além da participação de músicos famosos.

O Carnaval de rua do Rio também tem atraído megablocos ligados a artistas populares e tendências musicais. Entre eles estão blocos como o Bloco da Anitta, Fervo da Lud e o Bloco da Favorita, que combinam repertório de hits atuais com ritmos carnavalescos.

