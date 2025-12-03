Qual é a data do Carnaval de 2026? É feriado?

O Carnaval de 2026 acontecerá nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, incluindo sábado, domingo, segunda e terça-feira.

Já a Quarta-Feira de Cinzas, que marca o fim das celebrações e o início da Quaresma para a Igreja Católica, será no dia 18 de fevereiro.

Dias do Carnaval de 2026

14 de fevereiro: Sábado de Carnaval

15 de fevereiro: Domingo de Carnaval

16 de fevereiro: Segunda-feira de Carnaval (ponto facultativo)

17 de fevereiro: Terça-feira de Carnaval (ponto facultativo)

18 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (início da Quaresma)

O Carnaval é feriado?

Apesar da tradição, a segunda e a terça-feira de Carnaval não são feriados nacionais. Na prática, as empresas não são obrigadas a liberar os funcionários nesses dias, e a folga depende de acordos internos, convenções coletivas ou leis estaduais e municipais.

No calendário do governo federal, tanto a segunda quanto a terça de Carnaval, além de parte da Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro), são consideradas ponto facultativo.

Como a data do Carnaval é calculada?

Já que a data do Carnaval é móvel e muda a cada ano, muitas pessoas se perguntam como é feito o cálculo. Os dias do Carnaval dependem do calendário da Igreja Católica e estão relacionados à Páscoa, às estações do ano e ao calendário lunar.

O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, e a terça-feira de Carnaval é exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos. O cálculo começa com o equinócio de março, quando o dia e a noite têm a mesma duração.

A Páscoa é definida como o primeiro domingo após a primeira Lua cheia que ocorre após o equinócio de março, e o Carnaval é calculado a partir desta data.

Qual é a origem do Carnaval?

O Carnaval é uma das festas mais populares do Brasil e tem suas raízes no período colonial. As primeiras celebrações, conhecidas como entrudo, foram brincadeiras de origem portuguesa praticadas pelos escravos.

A palavra Carnaval vem do latim carnis levale, que significa "retirar a carne", uma referência ao período de jejum da Quaresma. A tradição está ligada ao catolicismo, mas com o passar do tempo, incorporou elementos culturais locais.

No início do século XX, surgiram as primeiras escolas de samba no Rio de Janeiro e São Paulo, consolidando o Carnaval como um evento de grande dimensão cultural e turística.

No Nordeste, manifestações como afoxés, frevos e maracatus se desenvolveram entre os séculos XIX e XX, celebrando tradições africanas e destacando a diversidade cultural da região.

