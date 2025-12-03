Qual é a data do Carnaval de 2026? É feriado?

Redação Exame
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11h50.
O Carnaval de 2026 acontecerá nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, incluindo sábado, domingo, segunda e terça-feira.
Já a Quarta-Feira de Cinzas, que marca o fim das celebrações e o início da Quaresma para a Igreja Católica, será no dia 18 de fevereiro.
Apesar da tradição, a segunda e a terça-feira de Carnaval não são feriados nacionais. Na prática, as empresas não são obrigadas a liberar os funcionários nesses dias, e a folga depende de acordos internos, convenções coletivas ou leis estaduais e municipais.
No calendário do governo federal, tanto a segunda quanto a terça de Carnaval, além de parte da Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro), são consideradas ponto facultativo.Feriados 2026: quais poderão ser emendados?
Já que a data do Carnaval é móvel e muda a cada ano, muitas pessoas se perguntam como é feito o cálculo. Os dias do Carnaval dependem do calendário da Igreja Católica e estão relacionados à Páscoa, às estações do ano e ao calendário lunar.
O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, e a terça-feira de Carnaval é exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos. O cálculo começa com o equinócio de março, quando o dia e a noite têm a mesma duração.
A Páscoa é definida como o primeiro domingo após a primeira Lua cheia que ocorre após o equinócio de março, e o Carnaval é calculado a partir desta data.
O Carnaval é uma das festas mais populares do Brasil e tem suas raízes no período colonial. As primeiras celebrações, conhecidas como entrudo, foram brincadeiras de origem portuguesa praticadas pelos escravos.
A palavra Carnaval vem do latim carnis levale, que significa "retirar a carne", uma referência ao período de jejum da Quaresma. A tradição está ligada ao catolicismo, mas com o passar do tempo, incorporou elementos culturais locais.
No início do século XX, surgiram as primeiras escolas de samba no Rio de Janeiro e São Paulo, consolidando o Carnaval como um evento de grande dimensão cultural e turística.
No Nordeste, manifestações como afoxés, frevos e maracatus se desenvolveram entre os séculos XIX e XX, celebrando tradições africanas e destacando a diversidade cultural da região.
Carnaval (16 e 17 de fevereiro)
Sexta-feira Santa (3 de abril)
Tiradentes (21 de abril)
Dia do Trabalho (1º de maio)
Corpus Christi (4 de junho)
Independência do Brasil (7 de setembro)
Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro)
Finados (2 de novembro)
Consciência Negra (20 de novembro)
Natal (25 de dezembro)