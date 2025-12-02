Pop

Dia Nacional do Samba: conheça o álbum com os sambas do Carnaval 2026

32 escolas de samba vão se apresentar na Fábrica do Samba neste sábado, 6 de dezembro, para revelar os hinos do próximo carnaval

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 18h41.

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) lançou nesta terça-feira, 2, o álbum com os clipes dos sambas-enredo para o Carnaval de 2026.

As faixas já estão disponíveis nas plataformas digitais, marcando a data do Dia Nacional do Samba, como tradicionalmente acontece.

O álbum reúne 32 sambas, sendo 14 do Grupo Especial, 8 do Grupo de Acesso 1 e 10 do Grupo de Acesso 2. A principal novidade deste ano é que cada samba vem acompanhado de um clipe.

Apresentação dos sambas ao vivo

As celebrações do Dia Nacional do Samba em São Paulo continuam até o fim de semana. No sábado, 6 de dezembro, as 32 escolas filiadas à Liga-SP se apresentam na Fábrica do Samba, localizada na zona oeste da cidade, para mostrar seus sambas.

O evento tem entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e contará ainda com o show de Xande de Pilares.

