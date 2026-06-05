'Cabo do Medo', 'Tetra', e 'Rivais': o que assistir neste fim de semana

O primeiro fim de semana de junho de 2026 chega recheado de novidades para quem quer atualizar as séries e filmes. Tem opções para todos os gostos: desde romances leves até documentários esportivos e suspenses psicológicos.

O grande destaque na Netflix é Paixão de Escritório, comédia romântica estrelada por Jennifer Lopez, e o documentário Tetra: Acreditar de Novo, que resgata os bastidores do tetracampeonato de 1994. Já no Disney+, as intrigas ganham força com a segunda temporada de Rivais.

Para os fãs de mistério e tensão, a HBO Max aposta no terror psicológico de O Sussurro, enquanto a Apple TV+ traz a atmosfera densa do clássico Cabo do Medo, dessa vez com Javier Bardem no papel principal.

Confira os melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana:

Paixão de Escritório (Netflix)

Jennifer Lopez estrela esta divertida comédia romântica ambientada no mundo corporativo moderno. Na trama, uma executiva obstinada e seu colega de trabalho rival precisam fingir uma aliança para salvar a empresa de uma fusão desastrosa. Entre prazos apertados e reuniões tensas, a linha entre a rivalidade profissional e a atração pessoal começa a desaparecer.

Tetra: Acreditar de Novo (Netflix)

No clima dos grandes torneios de futebol, este documentário original faz um mergulho profundo e nostálgico nos bastidores da histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. A produção conta com imagens raras de arquivo e depoimentos exclusivos de craques como Romário, Bebeto e o capitão Dunga, revelando a pressão e a superação que encerraram o jejum de 24 anos.

Rivais — Temporada 2 (Disney+)

A série dramática retorna para o seu segundo ano elevando ainda mais o nível dos conflitos, ambições e jogos de poder nos bastidores da TV britânica dos anos 1980. Com novas alianças sendo formadas e segredos antigos vindo à tona, a elite implacável do país não medirá esforços para manter seus privilégios e derrubar os concorrentes.

O Sussurro (HBO Max)

Neste suspense de terror psicológico claustrofóbico, uma jovem família muda-se para uma casa isolada no interior e passa a ser atormentada por ruídos inexplicáveis vindos das paredes. O que começa como um incômodo cotidiano logo se transforma em um pesadelo real à medida que eles descobrem o passado sombrio da propriedade e a força sinistra que habita ali.

Cabo do Medo (Apple TV+)

O aclamado thriller psicológico chega ao catálogo da plataforma trazendo toda a intensidade de sua narrativa sobre vingança e obsessão. Acompanhe o embate psicológico e físico entre um advogado e um ex-presidiário psicopata que culpa o defensor por seus anos atrás das grades, iniciando uma caçada implacável para destruir a vida e a família de seu antigo alvo.