Resident Evil: live-action da Netflix ganha dois novos trailers; assista

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 12, os dois primeiros teasers oficiais da série live-action de "Resident Evil". Com o nome de "Resident Evil: A Série", a adaptação de um dos jogos mais famosos do mundo será lançada na plataforma de streaming no dia 14 de julho.

No primeiro teaser, conhecemos a personagem Jade e sua irmã Billy, que estão se mudando para New Raccoon City no ano de 2022. Parece que alguns momentos da série vão se passar no presente, enquanto outros vão ser 14 anos no futuro, em 2036, numa Londres pós-apocalíptica. Assista:

Já no segundo, vemos o cientista Albert Wesker (Lance Reddick) dar detalhes sobre a droga Joy, que pode tratar problemas mentais, mas carrega o vírus T, capaz de criar criaturas assustadoras. Assista:

Que dia sai "Resident Evil: A Série" na Netflix?

"Resident Evil: A Série" tem lançamento marcado para 14 de julho.

