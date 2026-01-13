BBB 26: relembre a trajetória de todos os 'Veteranos' em cada edição

VETERANOS BBB 26: grupo de ex-BBBs retorna ao jogo após participações marcantes no reality. (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06h50.
O Big Brother Brasil 2026 marcou o retorno de participantes que se tornaram personagens centrais de diferentes edições do reality.
Reunindo trajetórias distintas — de recordes de paredão a expulsões históricas —, os veteranos do BBB 26 carregam legados que ajudaram a moldar a memória do programa ao longo dos anos.
Relembre a trajetória de cada um deles em suas edições originais.
Babu Santana entrou no BBB 20 como integrante do grupo Camarote, na primeira edição a reunir famosos e anônimos.
À época, o ator já tinha carreira consolidada no cinema e na televisão, com destaque para o papel de Tim Maia no filme Tim Maia (2014).
Dentro da casa, ocupou desde o início um lugar diferente do restante do elenco, distante do universo de influenciadores e com perfil mais maduro.
Ao longo da temporada, Babu se envolveu em embates diretos, especialmente ao confrontar atitudes consideradas machistas, o que o aproximou de parte do público, mas também contribuiu para seu isolamento no jogo.
Com o avanço do programa, passou a ser alvo recorrente de votos da casa e acumulou 10 idas ao paredão, tornando-se recordista da edição.
Mesmo frequentemente indicado, foi mantido pelo público em sucessivas berlindas, consolidando uma narrativa de resistência.
Terminou o BBB 20 em 4º lugar, após ser eliminado no último paredão antes da final.
Fora do reality, a participação impulsionou sua carreira, com contrato fixo com a Globo, trabalhos em novelas e campanhas publicitárias.
Sol Vega participou do BBB 4, em 2004, e se tornou um dos nomes mais lembrados da história do programa.
A então frentista entrou na casa após vencer uma votação popular, sendo aprovada com 76% dos votos, e rapidamente se destacou pelo jeito espontâneo, pelo humor involuntário e pela intensidade nas reações.
O momento mais marcante de sua trajetória ocorreu em uma prova de resistência, quando cantou “We Are The World”, em inglês improvisado, episódio que ficou conhecido como “Iarnuou”.
A cena se espalhou pelo país e se tornou um dos primeiros memes do BBB, ainda antes da consolidação das redes sociais.
Apesar do grande destaque, Sol não chegou à final. Foi eliminada no penúltimo paredão da edição e terminou o programa em 4º lugar.
Mesmo assim, sua participação virou referência histórica, sendo constantemente relembrada pela Globo e pelo público como um símbolo do BBB raiz.
Jonas Sulzbach entrou no BBB 12, em 2012, com 25 anos, já conhecido como modelo e vencedor do Mister Brasil 2010.
Desde o início, foi associado à imagem de galã e ao perfil de “bom moço”, com postura tranquila e poucos confrontos diretos ao longo do jogo.
A edição foi marcada pela divisão entre os grupos “praia” e “selva”, e Jonas se alinhou ao grupo considerado mais popular, formando uma das alianças centrais com Fael, que viria a ser o campeão da temporada.
Também viveu envolvimentos amorosos com Renata e Monique, que ganharam espaço na narrativa do programa.
Jonas foi ao paredão três vezes, venceu provas importantes e manteve boa convivência com os colegas.
Acabou eliminado no último paredão, em disputa direta com Fael, encerrando sua trajetória em 3º lugar.
Sarah Andrade teve uma das trajetórias mais comentadas do BBB 21. Publicitária e consultora de marketing, entrou no programa com perfil analítico e rapidamente se destacou pela leitura estratégica do jogo.
Nas primeiras semanas, ganhou o apelido de “espiã” por ouvir conversas sem ser percebida e antecipar movimentos da casa.
Formou, ao lado de Gil do Vigor e Juliette, um dos trios centrais da edição e chegou a despontar como uma das favoritas ao prêmio.
A virada aconteceu na metade do programa, quando passou a desconfiar de Juliette, rompeu a aliança e se aproximou de outros grupos, o que foi mal recebido pelo público.
Sarah enfrentou três paredões, mas foi eliminada no nono paredão da edição, com 76,76% dos votos, em disputa contra Juliette e Rodolffo, em uma berlinda que ultrapassou 650 milhões de votos.
Após o programa, passou por um processo de reposicionamento de imagem, atuando como influenciadora, empresária e consultora de marketing.
Alberto Cowboy participou do BBB 7 e construiu uma trajetória marcada pela estratégia agressiva e pela rivalidade direta com Diego Alemão.
Analista financeiro e aspirante a cantor sertanejo, entrou no programa com discurso racional e rapidamente se destacou nas articulações internas.
Cowboy se tornou o principal antagonista de Alemão e esteve por trás de movimentos que levaram à eliminação de participantes muito populares, como Fani e Íris, o que consolidou sua imagem de vilão da edição.
Um dos pontos altos de sua participação foi a vitória em uma prova de resistência com mais de 21 horas de duração.
O desfecho veio em um paredão direto contra Diego Alemão, quando foi eliminado com cerca de 85% dos votos, terminando o programa em 6º lugar.
A trajetória o colocou entre os vilões mais lembrados da história do BBB, rótulo que ele próprio passou a assumir de forma bem-humorada em entrevistas posteriores.
Ana Paula Renault foi uma das participantes mais intensas e controversas do BBB 16. Jornalista mineira, entrou no programa aos 34 anos e rapidamente se destacou pelo temperamento explosivo, pelos confrontos diretos e pelas frases de efeito, tornando-se uma das favoritas nas primeiras semanas.
Protagonizou embates constantes com outros participantes e ganhou ainda mais destaque após participar de um paredão falso contra Ronan, quando foi enviada ao Quarto Secreto com 74% dos votos.
Ao retornar imune, acordou os colegas gritando “Olha ela!”, bordão que se tornou um dos mais icônicos do programa.
A trajetória, no entanto, foi interrompida na sexta semana, quando Ana Paula agrediu Renan durante uma festa, o que levou à sua expulsão imediata.
Mesmo com a saída precoce, deixou o BBB como uma das personagens mais marcantes da edição.
Após o reality, construiu carreira como apresentadora e comentarista de televisão, além de participar de outros realities.