BBB 26: relembre a trajetória de todos os 'Veteranos' em cada edição

O Big Brother Brasil 2026 marcou o retorno de participantes que se tornaram personagens centrais de diferentes edições do reality.

Reunindo trajetórias distintas — de recordes de paredão a expulsões históricas —, os veteranos do BBB 26 carregam legados que ajudaram a moldar a memória do programa ao longo dos anos.

Relembre a trajetória de cada um deles em suas edições originais.

Babu Santana (BBB 20)

Babu Santana: veterano no BBB 26, ator teve trajetória no BBB 20 marcada por recordes de paredão, forte identificação popular e pela imagem de resistência dentro da casa (Globo/Manoella Mello/Reprodução)

Babu Santana entrou no BBB 20 como integrante do grupo Camarote, na primeira edição a reunir famosos e anônimos.

À época, o ator já tinha carreira consolidada no cinema e na televisão, com destaque para o papel de Tim Maia no filme Tim Maia (2014).

Dentro da casa, ocupou desde o início um lugar diferente do restante do elenco, distante do universo de influenciadores e com perfil mais maduro.

Ao longo da temporada, Babu se envolveu em embates diretos, especialmente ao confrontar atitudes consideradas machistas, o que o aproximou de parte do público, mas também contribuiu para seu isolamento no jogo.

Com o avanço do programa, passou a ser alvo recorrente de votos da casa e acumulou 10 idas ao paredão, tornando-se recordista da edição.

Mesmo frequentemente indicado, foi mantido pelo público em sucessivas berlindas, consolidando uma narrativa de resistência.

Terminou o BBB 20 em 4º lugar, após ser eliminado no último paredão antes da final.

Fora do reality, a participação impulsionou sua carreira, com contrato fixo com a Globo, trabalhos em novelas e campanhas publicitárias.

Sol Vega (BBB 4)

Sol Vega: participante do BBB 4 terminou a edição em 4º lugar e protagonizou um dos momentos mais icônicos da história do reality. (Globo/Manoella Mello/Reprodução)

Sol Vega participou do BBB 4, em 2004, e se tornou um dos nomes mais lembrados da história do programa.

A então frentista entrou na casa após vencer uma votação popular, sendo aprovada com 76% dos votos, e rapidamente se destacou pelo jeito espontâneo, pelo humor involuntário e pela intensidade nas reações.

O momento mais marcante de sua trajetória ocorreu em uma prova de resistência, quando cantou “We Are The World”, em inglês improvisado, episódio que ficou conhecido como “Iarnuou”.

A cena se espalhou pelo país e se tornou um dos primeiros memes do BBB, ainda antes da consolidação das redes sociais.

Apesar do grande destaque, Sol não chegou à final. Foi eliminada no penúltimo paredão da edição e terminou o programa em 4º lugar.

Mesmo assim, sua participação virou referência histórica, sendo constantemente relembrada pela Globo e pelo público como um símbolo do BBB raiz.

Jonas Sulzbach (BBB 12)

Jonas Sulzbach: ex-BBB 12 chegou ao Top 3, foi eliminado no último paredão e terminou a edição em 3º lugar. (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Jonas Sulzbach entrou no BBB 12, em 2012, com 25 anos, já conhecido como modelo e vencedor do Mister Brasil 2010.

Desde o início, foi associado à imagem de galã e ao perfil de “bom moço”, com postura tranquila e poucos confrontos diretos ao longo do jogo.

A edição foi marcada pela divisão entre os grupos “praia” e “selva”, e Jonas se alinhou ao grupo considerado mais popular, formando uma das alianças centrais com Fael, que viria a ser o campeão da temporada.

Também viveu envolvimentos amorosos com Renata e Monique, que ganharam espaço na narrativa do programa.

Jonas foi ao paredão três vezes, venceu provas importantes e manteve boa convivência com os colegas.

Acabou eliminado no último paredão, em disputa direta com Fael, encerrando sua trajetória em 3º lugar.

Sarah Andrade (BBB 21)

Sarah Andrade: ex-BBB 21 é lembrada pela ascensão rápida no jogo, pela queda abrupta de popularidade e por uma eliminação histórica. (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Sarah Andrade teve uma das trajetórias mais comentadas do BBB 21. Publicitária e consultora de marketing, entrou no programa com perfil analítico e rapidamente se destacou pela leitura estratégica do jogo.

Nas primeiras semanas, ganhou o apelido de “espiã” por ouvir conversas sem ser percebida e antecipar movimentos da casa.

Formou, ao lado de Gil do Vigor e Juliette, um dos trios centrais da edição e chegou a despontar como uma das favoritas ao prêmio.

A virada aconteceu na metade do programa, quando passou a desconfiar de Juliette, rompeu a aliança e se aproximou de outros grupos, o que foi mal recebido pelo público.

Sarah enfrentou três paredões, mas foi eliminada no nono paredão da edição, com 76,76% dos votos, em disputa contra Juliette e Rodolffo, em uma berlinda que ultrapassou 650 milhões de votos.

Após o programa, passou por um processo de reposicionamento de imagem, atuando como influenciadora, empresária e consultora de marketing.

Alberto “Cowboy” (BBB 7)

Alberto 'Cowboy': ex-BBB 7 ficou marcado por rivalidade com Diego Alemão e foi considerado o "vilão" de sua temporada. (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Alberto Cowboy participou do BBB 7 e construiu uma trajetória marcada pela estratégia agressiva e pela rivalidade direta com Diego Alemão.

Analista financeiro e aspirante a cantor sertanejo, entrou no programa com discurso racional e rapidamente se destacou nas articulações internas.

Cowboy se tornou o principal antagonista de Alemão e esteve por trás de movimentos que levaram à eliminação de participantes muito populares, como Fani e Íris, o que consolidou sua imagem de vilão da edição.

Um dos pontos altos de sua participação foi a vitória em uma prova de resistência com mais de 21 horas de duração.

O desfecho veio em um paredão direto contra Diego Alemão, quando foi eliminado com cerca de 85% dos votos, terminando o programa em 6º lugar.

A trajetória o colocou entre os vilões mais lembrados da história do BBB, rótulo que ele próprio passou a assumir de forma bem-humorada em entrevistas posteriores.

Ana Paula Renault (BBB 16)

Ana Paula Renault: ex-BBB 16 é uma das participantes mais lembradas da história do reality e retorna ao programa para a edição de 2026. (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Ana Paula Renault foi uma das participantes mais intensas e controversas do BBB 16. Jornalista mineira, entrou no programa aos 34 anos e rapidamente se destacou pelo temperamento explosivo, pelos confrontos diretos e pelas frases de efeito, tornando-se uma das favoritas nas primeiras semanas.

Protagonizou embates constantes com outros participantes e ganhou ainda mais destaque após participar de um paredão falso contra Ronan, quando foi enviada ao Quarto Secreto com 74% dos votos.

Ao retornar imune, acordou os colegas gritando “Olha ela!”, bordão que se tornou um dos mais icônicos do programa.

A trajetória, no entanto, foi interrompida na sexta semana, quando Ana Paula agrediu Renan durante uma festa, o que levou à sua expulsão imediata.

Mesmo com a saída precoce, deixou o BBB como uma das personagens mais marcantes da edição.

Após o reality, construiu carreira como apresentadora e comentarista de televisão, além de participar de outros realities.