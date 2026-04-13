'Rainha da Cetamina' presa por morte de Matthew Perry é herdeira milionária, diz BBC

A condenação de Jasveen Sangha, conhecida como “rainha da cetamina”, evidenciou a trajetória de uma herdeira britânica que, segundo autoridades dos Estados Unidos, atuava no fornecimento de drogas para a elite de Hollywood.

Sangha foi sentenciada a 15 anos de prisão por envolvimento no caso do ator Matthew Perry, morto em 2023, aos 54 anos. O laudo médico apontou efeitos agudos da cetamina, associados a outros fatores que levaram à perda de consciência e ao afogamento em uma banheira de hidromassagem.

Uma reportagem da BBC descreve Sangha como "peça relevante em um circuito de distribuição de substâncias como cetamina, cocaína e medicamentos controlados para clientes ricos e famosos."

Em seu apartamento em Los Angeles, agentes do FBI encontraram grande quantidade de drogas e uma arma.

Quem é a 'Rainha da Cetamina'?

Segundo a reportagem, Sangha nasceu na Inglaterra e cresceu em um ambiente de alto poder aquisitivo. Os avós eram multimilionários do setor de moda em Londres e os pais administravam franquias de uma rede de lanchonetes.

Ela estudou na Universidade da Califórnia e posteriormente concluiu uma pós-graduação no Reino Unido.

Para os investigadores, o histórico contrasta com a atuação descrita no caso. A acusação afirma que ela mantinha um estoque relevante de drogas e atuava como fornecedora para um público seleto.

Pessoas próximas contestam essa versão. Amigos afirmam que Sangha integrava um grupo de uso recreativo de drogas e negam que ela ocupasse posição central no tráfico.

Ligação com o caso Matthew Perry

O nome de Sangha aparece na investigação sobre a morte de Matthew Perry, em outubro de 2023, em Los Angeles.

Segundo investigadores, o ator teve contato inicial com a cetamina por meio de tratamento médico para depressão e dor, incluindo clínicas de reabilitação.

Após esse período, ele passou a buscar acesso fora do sistema médico. A apuração indica que médicos forneceram a substância em doses elevadas antes desse movimento.

A investigação resultou na acusação de cinco pessoas, incluindo dois médicos que se declararam culpados. Autoridades afirmam que o caso envolve múltiplos agentes, incluindo fornecedores ilegais e profissionais de saúde, além do histórico de dependência do ator.