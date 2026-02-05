Primeiro-ministro do Reino Unido descarta possibilidade de renunciar

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, descartou nesta quinta-feira, 5, a possibilidade de renunciar ao cargo, apesar da pressão crescente após a nomeação de Peter Mandelson como embaixador em Washington, em 2024.

Mandelson teve vínculos revelados com o financista americano Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

Em discurso no sudeste da Inglaterra, Starmer afirmou que pretende continuar no cargo e disse ter sido eleito em 2024 com um mandato para promover mudanças no país. O premiê reconheceu arrependimento por ter acreditado nas explicações de Mandelson e por tê-lo nomeado para o posto diplomático.

As revelações mais recentes incluem trocas de e-mails, registros de transações financeiras, fotos privadas e indícios de compartilhamento de informações confidenciais entre Mandelson e Epstein há cerca de duas décadas. Epstein morreu em 2019, na prisão, enquanto aguardava julgamento.

Starmer afirmou que lamenta profundamente o sofrimento das vítimas e disse não conhecer, à época da nomeação, a extensão da relação entre Mandelson e o financista. O ex-embaixador foi destituído do cargo em setembro de 2025, após divulgações anteriores sobre sua proximidade com Epstein.

Na terça-feira, a polícia britânica abriu uma investigação para apurar se Mandelson compartilhou informações confidenciais durante o período em que atuou como ministro do Comércio, entre 2008 e 2011. O caso reacendeu críticas ao governo trabalhista, já pressionado por controvérsias relacionadas à agenda econômica e social.

A líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, questionou publicamente a versão apresentada por Starmer e defendeu uma moção de censura no Parlamento. Dentro do próprio Partido Trabalhista, surgiram críticas à cúpula do governo, incluindo pedidos para a saída do chefe de gabinete Morgan McSweeney, aliado de Mandelson.

Com menos de dois anos no poder e às vésperas das eleições locais de maio, Starmer enfrenta um ambiente político adverso, descrito pela imprensa britânica como uma crise que coloca em risco sua permanência no cargo.

*Com informações da AFP