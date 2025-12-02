Quer trabalhar na Disney? Companhia anuncia contratação de profissional para parques

Visitar os parques da Disney é o sonho de vários brasileiros, pela oportunidade de mergulhar no universo do Mickey Mouse e de outros personagens que marcaram a infância de muitas pessoas. Mas, trabalhar nos parques temáticos pode ser a chance para aqueles que desejam fazer parte desta fantasia.

A Walt Disney Company anunciou que está contratando um trader de energia, em um cenário no qual grandes corporações passam a adotar abordagens mais rigorosas para controlar seus custos com energia.

O novo cargo é para uma posição em tempo integral em Orlando, Flórida, e o profissional selecionado será responsável por comprar energia por hora e por dia, garantindo preços favoráveis e assegurando o fornecimento confiável de energia para um dos maiores destinos turísticos do mundo, informou a Bloomberg.

Tendência do mercado

Empresas estão se tornando cada vez mais proativas na gestão de seus custos energéticos, afastando-se da prática de depender de corretoras e contratos de preço fixo de longo prazo. Em vez disso, muitas corporações agora preferem ter traders internos, que possam operar nos mercados voláteis de energia.

Essa tendência é especialmente forte entre grandes empresas de tecnologia, como Meta, Microsoft e Alphabet, que buscam garantir energia suficiente para atender à crescente demanda, especialmente com o avanço de suas operações de inteligência artificial. A Meta, por exemplo, entrou recentemente no mercado de negociação de energia para garantir um fornecimento de longo prazo e apoiar a construção de novas usinas.

Como funcionará o trabalho?

O trader de energia da Disney se juntaria à equipe responsável pela gestão do fornecimento de energia para o Distrito de Supervisão do Turismo da Flórida Central, um órgão governamental que supervisiona uma área que inclui o Walt Disney World.

O anúncio de emprego não revela o salário, mas oferece um "pacote de benefícios" para ajudar o novo contratado a viver com qualidade.