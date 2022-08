Quer parecer mais inteligente? Estas 3 dicas baseadas na ciência podem ajudar

Na vida profissional, o avanço muitas vezes não depende de quem é mais inteligente, mas de quem parece mais inteligente. É comum que posições de liderança vão para aqueles que projetam confiança.

E talvez você já tenha percebido que as reuniões tendem a ser monopolizadas por quem fala muito, e não necessariamente por quem tem as coisas mais interessantes a dizer.

Por isso, se você deseja ter sucesso nos negócios, não precisa apenas ser inteligente, precisa que os outros o percebam como inteligente.

Existem milhões de dicas e truques para maximizar sua inteligência e tirar o melhor proveito do seu cérebro. Mas e a outra parte da equação: como você maximiza não apenas o que você sabe, mas o que os outros pensam que você sabe? A ciência oferece respostas, compiladas pela colunista do site Inc., Jessica Stillman.

O que a ciência tem a dizer sobre parecer mais inteligente?

A revista California Management Review recentemente coroou seu melhor artigo do ano de 2022, um prêmio que “reconhece o artigo publicado durante o ano que fez a contribuição mais importante para a prática de gestão”.

O vencedor é um artigo de Dana Carney, psicóloga da Haas School of Business da Universidade de Berkeley, que aborda os truques de linguagem corporal mais úteis e validados por pesquisas que todo líder deveria conhecer.

“Seu comportamento tem um grande efeito sobre os outros – como eles se sentem sobre si mesmos, quão bem eles executam e se eles se sentem validados e incluídos”, diz Carney. Talvez a seção mais útil do artigo seja sobre como sinalizar aos outros que você é inteligente.

Há muitos conselhos não científicos por aí sobre como se vestir ou agir para parecer mais inteligente. O conselho de Carney é baseado em pesquisas, mas também é bastante simples. Tanto aqueles que são realmente inteligentes, quanto os que parecem inteligentes para os outros são os que parecem mais engajados, observa ela.

“Quando parecemos engajados, estimulados, interessados e conectados ao que os outros estão dizendo e fazendo, isso tende a refletir nossa inteligência e molda a percepção dos outros de quão inteligentes somos”, explica Carney. Então, como parecer mais engajado? Ela dá três dicas:

"Quanto mais você se inclina (literalmente) para outra pessoa enquanto fala, mais inteligente você parece (e tende a ser)", observa ela. Acene com a cabeça. "Acenar com a cabeça 'sim' enquanto as pessoas falam é outra indicação de seu interesse e engajamento e, portanto, de sua inteligência", continua ela. Verbalize seu interesse. Finalmente, "enunciados paralinguísticos afirmativos como 'mm-hmm', 'sim' e 'ah-hah' enquanto o outro fala também sinalizam e refletem inteligência", conclui ela.

Em resumo, se você quer que os outros pensem que você é inteligente, concentre-se menos em pequenos detalhes de autoapresentação e mais em mostrar aos outros que você está ouvindo e pensando no que eles estão dizendo.

Importa muito menos se você está usando óculos ou usando palavras grandes ou pequenas, do que dar a impressão de que está profundamente interessado na conversa. Portanto, se você pretende parecer inteligente, concentre-se em parecer engajado.