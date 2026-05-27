Como a drinkball quer construir a nova geração de RTDs no Brasil

O mercado brasileiro de bebidas prontas para beber entra em uma nova fase de expansão. Impulsionada pelo consumo jovem, pela busca por conveniência e pela popularização dos drinks prontos, a categoria Ready-To-Drink (RTD) acumula crescimento superior a 60% no país desde 2020, segundo dados da Nielsen Scantrack. Entre os novos consumidores, 29% pertencem à geração Z, faixa entre 18 e 28 anos.

É nesse cenário que a COMARY Companhia Brasileira de Bebidas lança a drinkball, marca apresentada nacionalmente durante a APAS SHOW 2026, feira supermercadista realizada em São Paulo e considerada uma das maiores do setor de alimentos e bebidas das Américas.

A aposta da marca combina portfólio diversificado de sabores, design exclusivo, identidade visual de impacto e estratégia de expansão para além do mercado brasileiro. A drinkball chega para ocupar espaço de destaque em uma categoria que vem atraindo investimentos de grandes fabricantes e ganhando relevância entre consumidores mais jovens.

Com mais de 60 anos de atuação no setor de bebidas, a Comary desenvolveu a drinkball com foco em ocasiões de consumo ligadas a festas, praias, festivais e encontros sociais. A assinatura “gelou, abriu, curtiu” resume a proposta de simplificar a experiência de consumo dos drinks prontos.

Durante a APAS SHOW, a empresa utilizou o evento para apresentar a marca a varejistas, distribuidores e parceiros comerciais. O espaço reuniu degustações, ativações e ações com influenciadores, reforçando a estratégia de posicionamento da drinkball em um segmento cada vez mais competitivo.

Categoria cresce puxada por conveniência e experimentação

O avanço dos RTDs acompanha mudanças no comportamento de consumo, especialmente entre os públicos mais jovens. A busca por praticidade, variedade de sabores e bebidas associadas a experiências sociais ajudou a transformar a categoria em uma das mais dinâmicas da indústria.

Na drinkball, o portfólio foi dividido entre versões clássicas, tropicais e cremosas, incluindo releituras de drinks conhecidos e combinações voltadas ao verão e ao consumo compartilhado.

Portfólio tropical: drinkball mistura clássicos de bar, sabores de verão e versões cremosas. (COMARY/Divulgação)

Entre os destaques estão a Caipiríssima, inspirada em um dos coquetéis mais populares do país; o Mate Iced Club, onde o clássico mate das praias cariocas é transformado em drink; e a Piña Bolada, releitura da tradicional piña colada. A marca também aposta em sabores cremosos inspirados em sobremesas, como Banana Split e Doce de Leite.

Segundo a empresa, a estratégia inclui ampliar o portfólio com edições limitadas, collabs e lançamentos voltados aos segmentos de entretenimento e lifestyle.

Expansão internacional entra no radar

A drinkball faz parte da estratégia da Comary para ampliar presença no mercado de bebidas prontas. A companhia mantém operação industrial em Teresópolis, no Rio de Janeiro, além de uma unidade industrial no Rio Grande do Sul.

Hoje, a empresa atua em diferentes categorias, incluindo destilados, vinhos, frisantes, energéticos, cervejas e RTDs. A Catuaba Selvagem segue como uma das principais marcas do grupo e ajudou a consolidar a presença da companhia no mercado ao longo das últimas décadas.

Além do mercado brasileiro, a Comary já iniciou o plano de expansão internacional da drinkball. A empresa confirmou participação na Anuga, feira global do setor de alimentos e bebidas realizada na Alemanha, além de eventos previstos na França e nos Estados Unidos voltados aos segmentos de conveniência e bebidas.

O movimento acompanha o avanço de empresas brasileiras em uma categoria que cresce globalmente e se consolida entre as mais competitivas da indústria de bebidas.