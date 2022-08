Como identificar soft skills nos profissionais, especialmente, na geração Z?

Por Diego Cidade, fundador da Academia do Universitário

Não é de hoje que a área de recursos humanos se tornou totalmente estratégica, sendo os profissionais de recrutamento e seleção, parte dos primeiros passos do planejamento estratégico, são imprescindíveis para um processo seletivo de sucesso.

Uma das razões é que, de acordo com pesquisa da Deu Match, mais de 55% dos profissionais já empregados continuam buscando por novas oportunidades no mercado de trabalho.

É importante ressaltar dois fatores pelos quais esse fenômeno pode ser justificado: dificuldade das empresas em escolher o candidato certo para a vaga ideal, isso se dá principalmente pela dificuldade da companhia em descrever a descrição da vaga e o desafio em encontrar profissionais que tenham uma alta afinidade com os valores da organização, de forma que possam garantir os resultados esperados.

Esses desafios para profissionais da área de recrutamento se dão pela mudança do cenário de habilidades valorizadas, a automatização de processos devido ao avanço da tecnologia levou a valorização das soft skills, pois é o que traz o diferencial daquela pessoa em realizar os processos.

E afinal, como identificar candidatos de valor no seu processo seletivo?

Além das habilidades técnicas, é preciso entender quais as softs skills e valores que o candidato possui, mesmo não sendo algo mensurável, é possível extrair informações relevantes da pessoa principalmente através de entrevistas mais profundas.

Experiências anteriores, sejam elas pessoais, ou profissionais, como projetos realizados, posições, cargos e responsabilidades que a pessoa já teve ao longo de sua trajetória é possível entender de maneira direta ou indireta tendências de comportamento e perfil.

Imprescindível que a empresa estude o candidato antes de ir para a entrevista, perguntas padronizadas devem existir pois representam muita das vezes a cultura organizacional que a empresa quer identificar, mas perguntas personalizadas mostram a humanização do processo.

Ao lidar com candidatos mais jovens, da chamada geração Z, algumas habilidades devem ter mais atenção pelos recrutadores, sendo elas: o potencial de adaptabilidade, escuta ativa e trabalho em equipe. Pois são skills que os jovens têm mais dificuldade em desenvolver, isso se dá pelo atual cenário que estão envolvidos, principalmente a internet que se torna um espaço de muitas críticas e pouco diálogo. Consequentemente as pessoas ficam reativas, com dificuldade de adaptação, têm resistência em ouvir realmente a opinião do próximo sem retrucar, dificultando o desenvolvimento do trabalho em equipe.

Importante frisar que mesmo que os candidatos tenham dificuldades com algumas habilidades para certa função, também cabe ao recrutador enxergar o potencial de desenvolvimento dessa pessoa. Até porque os membros dessa geração são o futuro da empresa. E se a gente estiver falando de estágio, lembre-se que estágio é para aprender.

Dica para desenvolvimento de habilidades

A Academia do Universitário, em comemoração ao Dia do Estagiário, que acontece nesta quinta-feira (18/8), promove capacitação gratuita e online que trará conteúdo rico sobre processos seletivos e a rotina do estagiário em busca da efetivação.

Os temas abordados envolvem as habilidades que devem ser desenvolvidas no ambiente de trabalho e como alcançá-las de forma descomplicada e direta.

Para isso, teremos especialistas da área de recrutamento e seleção como: Caroline Souza, gerente de Human Resources Business Partner (HRBP) e Recrutamento e Seleção (R&S) – Cyrela; Juliana Alves, gerente de HRBP e R&S – Elera e muito mais. Em cada encontro teremos Diego Cidade, CEO e fundador da Academia do Universitário e o LinkedIn Top Voice mais novo do mundo como facilitador e host das convidadas.

Para mais informações e inscrição: https://bit.ly/DiadoEstagiario22

