Quer ganhar R$ 5,6 mil para assistir filmes? Empresa está contratando

Qual seria o seu emprego dos sonhos? Para quem ama cinema e sonha em ir para o espaço, a empresa americana MRO Electric está oferecendo a vaga perfeita. A companhia está oferecendo dinheiro para quem assistir 12 filmes com temática espacial durante um mês.

Quem for selecionado para a oportunidade vai receber US$ 1.000 (cerca de R$ 5.600). Entre as habilidades para a vaga, a empresa pede entusiasmo por viagens espaciais, amor por filmes, especialmente do gênero de ficção cientifica, grande atenção aos detalhes e disponibilidade para assistir 12 filmes em um mês.

EXAME lança e-book gratuito com 30 formas práticas de ter renda extra: baixe agora mesmo.

“O nível de entusiasmo dos candidatos por viagens espaciais, filmes e ficção científica será um forte fator a ser considerado, então forneça o que você precisa para demonstrar como e por que você ama mais esses assuntos”, diz o anúncio de emprego.

O participante escolhido deve assistir aos seguintes filmes:

2001: Uma Odisséia no Espaço

Perdido em Marte

Interestelar

Lunar

Proxima

Passageiros

Estrelas Além do Tempo

Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo

O Primeiro Homem

Os Eleitos

Gravidade

O Céu de Outubro

Além de assistir os filmes, o selecionado terá que preencher uma planilha para cada filme, onde precisará fazer anotações e trazer detalhes específicos das obras. Todas as tarefas devem ser concluídas até 23 de dezembro de 2021. Após isso, a pessoa receberá o pagamento.

Na divulgação da vaga, a empresa destaca que o candidato poderá ir para o espaço do sofá de casa e cita a corrida dos bilionários pelo turismo espacial. "Jeff Bezos e Richard Branson já foram para o espaço . Até William Shatner (sim, capitão Kirk) fez isso. De qualquer forma, você provavelmente não terá a chance tão cedo, a menos que seja um bilionário. Mas você pode fazer a próxima melhor coisa - e ser pago por isso no processo", diz a divulgação da vaga.

Infelizmente para os cinéfilos brasileiros, um dos requisitos para se candidatar ao cargo é necessário ser cidadão dos Estados Unidos ou residente permanente do país, além de ter mais de 18 anos.

As inscrições para a oportunidade estarão abertas até sexta-feira, 26 de novembro, e o candidato selecionado será avisado até 2 de dezembro de 2021.