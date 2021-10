Voo da Blue Origin com Capitão Kirk de 'Star Trek' pousa com sucesso

Depois do CEO Jeff Bezos ir até o espaço em julho com a Blue Origin, agora foi a vez do ator William Shatner. O famoso Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas é o mais novo convidado da empresa espacial a embarcar na nave New Shepard.

O horário de decolagem foi remarcado diversas vezes por conta de interrupções na contagem, mas a New Shepard, veículo autônomo e reutilizável, decolou oficialmente às 11h50 no horário de Brasília.

Por volta de três minutos depois, os tripulantes alcançaram a Linha de Kárman, que marca a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço a uma altitude de 100 quilômetros em relação à Terra. É quando os passageiros podem sair de seus assentos e aproveitar a gravidade zero.

A nave não conta com câmeras ao vivo, mas foi possível escutar o que Shatner achou da falta de gravidade: "Isso é diferente de tudo que já vi". A descida amortizada por paraquedas aconteceu às 12h00.

Já no solo, Shatner teve uma conversa de 7 minutos com Jeff Bezos sobre o voo. "Você me deu a experiência mais profunda. Eu estou tão emocionado. Estou impressionado", disse ele ao CEO.

O ator estava claramente comovido com seus minutos no espaço. "Eu espero que eu nunca supere isso. Todo o mundo precisa ver e fazer isso."

Sobre a missão NS-18

A missão da Blue Origin estava originalmente programado para ontem, mas foi remarcado pelas condições do vento.

Junto com Shatner, estavam a bordo Chris Boshuizen, fundador da Planet Labs, uma companhia focada na observação da Terra, o microbiologista Glen de Vries e Audrey Powers, a primeira funcionária da Blue Origin a embarcar ao espaço.

Com 90 anos, Shatner se tornou o humano mais velho a ir ao espaço. Ele quebra o recorde de Wally Funk, pioneira da aviação de 82 anos, que esteve a bordo da missão com Bezos.

Problemas internos na Blue Origin

Em um painel durante a New York Comic Con na semana passada, Shatner disse que estava "aterrorizado" sobre a viagem. "Eu sei, eu sou o Capitão Kirk e estou aterrorizado!", brincou o ator. Depois, ele afirmou que estava "animado para embarcar em uma missão tão histórica".

Apesar da brincadeira, a Blue Origin foi alvo de críticas na última semana após um grupo de 21 atuais e ex-funcionários acusarem Jeff Bezos de sacrificar a segurança da empresa para vencer a corrida espacial contra Richard Branson, da Virgin Galactic, e Elon Musk, da SpaceX.

Em carta, o grupo afirmou que muitas das preocupações em volta da segurança dos foguetes Blue Origin foram ignoradas e que a empresa não segue as medidas de segurança adequadas.

A Blue Origin disse à CBS que investigaria as alegações, que também acusam o CEO de promover um ambiente de trabalho "tóxico e sexista".