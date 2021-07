Após voo, Jeff Bezos diz que críticos do turismo espacial estão certos

Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, realizou nesta terça-feira, 20, sua primeira viagem espacial. Apesar do trajeto ter impressionado muitas pessoas, outras criticaram a corrida dos bilionários pelo espaço, por entender que o dinheiro deveria ser usado, primeiro, para resolver os atuais problemas do planeta. E para Bezos, essas pessoas estão "amplamente certas".

Durante entrevista para a CNN americana, o bilionário foi questionado a respeito do que diria para um "coro de críticos" que diz que os voos espaciais não passam de "viagens de prazer para ricos".

Sem evitar a pergunta, o fundador da Amazon disse: "Bem, eu digo que eles estão amplamente certos. Temos muitos problemas aqui e agora na Terra e precisamos trabalhar nisso. E sempre precisamos olhar para o futuro. Sempre fizemos isso como espécie, como civilização. Temos que fazer as duas coisas", disse o bilionário.

Bezos defendeu que a missão espacial é sobre "construir uma estrada para o espaço para que as próximas gerações façam 'coisas incríveis' lá, que sejam capazes de problemas da Terra".

Corrida espacial do bilionários

Na nova corrida espacial, Bezos, Branson e Musk disputam a liderança e investem bilhões. O fundador da Amazon já mencionou investir cerca de 1 bilhão de dólares por ano na Blue Origin. Richard Branson, que foi o primeiro bilionário a ir para o espaço, gastou mais de 1 bilhão de dólares de sua fortuna pessoal numa empreitada que ele começou há 17 anos. Já Elon Musk, que tem planos de levar humanos para Marte até 2024, deve ir para o espaço, mas não pela sua empresa, a Space X. O dono da Tesla reservou uma vaga para viajar pela Virgin Galactic, empresa espacial de Branson.

Segundo o banco suíço UBS, o mercado de turismo espacial é potencialmente lucrativo e valerá 3 bilhões de dólares por ano em uma década.

Assista como foi o lançamento:

A nave New Shepard decolou com sucesso às 10h12 do horário de Brasília e a separação da cápsula de voo livre aconteceu às 10h15.

Bezos e o restante da tripulação atingiram o ponto mais alto de voo por volta do mesmo horário e os paraquedas foram ativados para retorno aterrisagem às 10h21. Houve contato com os tripulantes durante o voo em zero gravidade. A cápsula com os quatro passageiros pousou às 10h22.

Acompanhado do irmão Mark Bezos, a pioneira da aviação Wally Funk e o jovem de 18 anos Oliver Daemen, primeiro passageiro pagante da Blue Origin, o fundador da Amazon subiu na nave New Shepard por volta das 9h30 da manhã no horário de Brasília.