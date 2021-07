Vídeo mostra viagem de Richard Branson ao espaço; assista

Richard Branson fez uma viagem de ida e volta ao espaço neste domingo (11), em um foguete da sua companhia aeroespacial Virgin Galactic.

Nas suas redes sociais, o bilionário publicou um vídeo que mostra como foi a sua primeira viagem para fora do planeta.

"Para todas as crianças aí embaixo, eu já fui uma criança com um sonho, olhando para as estrelas. Agora, sou um adulto em uma nave espacial junto com vários adultos maravilhosos e olhando para uma linda Terra", diz o bilionário, no vídeo. "Para a próxima geração de sonhadores, se conseguimos realizar isso, imagina o que vocês podem fazer."

Branson é um empreendedor em série e investiu em dezenas de negócios ao longo dos seus 70 anos de idade. O plano de entrar no mercado de viagens espaciais começou a virar realidade em 2004, quando Branson criou a Virgin Galactic. O voo de hoje é resultado de quase 20 anos de trabalho. A Blue Origin, de Jeff Bezos, fundador da Amazon, fará uma viagem semelhante neste mês.

Veja, abaixo, o vídeo de Branson.