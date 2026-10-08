Quer folga para jogar GTA 6? Entenda o debate sobre possibilidade de licença aos jogadores

O lançamento de GTA 6, previsto para 19 de novembro de 2026, virou tema de uma publicação do Fair Work Ombudsman, órgão do governo australiano responsável por orientar empregados e empregadores sobre a legislação trabalhista do país. Em uma postagem no Instagram, a instituição explicou em quais circunstâncias os profissionais podem solicitar uma licença não remunerada para se ausentar do trabalho.

A publicação utiliza referências ao jogo da Rockstar Games para esclarecer as regras de afastamento previstas na Austrália. O conteúdo também aborda a possibilidade de negociação entre funcionários e empresas quando o trabalhador já esgotou seu período de férias remuneradas.

Jogar GTA 6 dá direito a folga no trabalho?

O órgão australiano apresentou uma situação hipotética na qual um funcionário deseja se afastar do trabalho para jogar GTA 6 no dia seguinte ao lançamento, mas não possui mais dias de férias disponíveis.

A partir desse exemplo, o Fair Work Ombudsman explicou as condições estabelecidas pelas Normas Nacionais de Emprego da Austrália, conjunto de regras que define direitos trabalhistas mínimos no país.

Entre as situações que permitem afastamentos previstos na legislação estão os cuidados com familiares doentes, a participação em serviços voluntários de emergência e o cumprimento de responsabilidades parentais.

Para ilustrar as diferenças entre esses direitos, a publicação apresenta imagens inspiradas no universo de GTA 6. Uma delas mostra uma ultrassonografia na qual uma cópia do jogo aparece no lugar de um bebê.

“Embora esteja no forno há algum tempo, um videogame não é uma criança”, afirma o órgão na publicação, em referência às regras de licença parental.

Trabalhadores podem negociar licença não remunerada para jogar GTA 6

Segundo o Fair Work Ombudsman, o interesse em jogar GTA 6 no lançamento não constitui, por si só, uma justificativa que assegure o direito à licença não remunerada.

No entanto, funcionários que já utilizaram suas férias podem solicitar dias de afastamento diretamente ao empregador. Nessa situação, a concessão da folga depende de um acordo entre as partes, sem a garantia legal de um período mínimo para essa finalidade.

O órgão também orienta os trabalhadores a apresentar os pedidos com antecedência, para que as condições do afastamento sejam discutidas antes da data pretendida.

Quando será o lançamento do GTA 6?

Desenvolvido pela Rockstar Games, GTA 6 tem lançamento programado para 19 de novembro de 2026, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, a empresa não anunciou uma data de estreia para computadores (PC).