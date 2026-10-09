Cardi B lança música inédita para GTA 6; ouço as faixas do álbum

RESUMO ＋ A trilha sonora de GTA 6 ganhou duas novas músicas nesta quinta-feira, 8 de outubro. Cardi B lançou 'Don't Chart', enquanto o grupo Fuerza Regida apresentou 'Suzuki'. As faixas fazem parte de 'Grand Theft Auto VI: The Album', que terá 34 músicas originais e será lançado em 19 de novembro, junto com o jogo.

A rapper Cardi B e o grupo mexicano Fuerza Regida lançaram duas músicas inéditas para a trilha sonora de 'GTA 6' nesta quinta-feira, 8. As faixas 'Don't Chart' e 'Suzuki' já estão disponíveis nas plataformas de streaming.

Os lançamentos fazem parte de 'Grand Theft Auto VI: The Album', produzido pela Atlantic Records em parceria com a Rockstar Games. O disco terá 34 músicas originais, das quais oito já foram reveladas.

O álbum chega às plataformas em 19 de novembro, mesma data prevista para o lançamento de GTA 6 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A participação dos artistas já era esperada por parte dos fãs. Dias antes do anúncio, os nomes de Cardi B e Fuerza Regida apareceram na página do álbum no Spotify, nas faixas 19 e 10, respectivamente, segundo sites especializados em games. As informações foram retiradas pouco depois, sem que os títulos das músicas fossem revelados.

Quais músicas já foram lançadas da trilha sonora de GTA 6?

A Rockstar Games anunciou a trilha sonora em 17 de setembro, com o lançamento simultâneo de seis músicas. Com as duas faixas divulgadas nesta quinta-feira, oito das 34 canções do álbum já estão disponíveis.

Confira as músicas reveladas até agora:

'Don't Chart' — Cardi B

'Suzuki' — Fuerza Regida

'That's It' — Yung Lean, com Future e Metro Boomin

'RHYNO' — Travis Scott

'Sexy Magic' — Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. e Étienne de Crécy

'Last Thing You Need' — Morgan Wallen

'Macacoa 2000' — Rauw Alejandro

'Bright Lights, Big City' — Keith Richards

As primeiras músicas também chegaram às paradas da Billboard. 'Last Thing You Need', de Morgan Wallen, estreou entre as dez primeiras posições da Hot 100, principal ranking de singles da publicação.

Já 'Macacoa 2000', de Rauw Alejandro, e 'Sexy Magic', colaboração entre Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. e Étienne de Crécy, entraram no top 10 das paradas de música latina e eletrônica, respectivamente, segundo a Atlantic Records.

A gravadora classificou o lançamento inicial como o maior de uma trilha sonora em sua história.

Quando será lançada a trilha sonora completa de GTA 6?

'Grand Theft Auto VI: The Album' será lançado em 19 de novembro de 2026, junto com o jogo. Além das plataformas digitais, o disco terá versões físicas em CD e vinil.

Das 34 músicas previstas, 26 ainda não tiveram seus títulos e artistas divulgados.