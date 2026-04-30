GTA 6: tudo o que se sabe sobre o novo jogo da Rockstar

O aguardado GTA 6 (Grand Theft Auto VI) tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 e entra em uma fase decisiva nas próximas semanas. Após quase um ano sem novidades oficiais, fãs e investidores aguardam possíveis atualizações durante a teleconferência da Take-Two Interactive, marcada para 21 de maio.

O novo jogo da Rockstar Games é um dos lançamentos mais esperados da indústria e deve ganhar uma nova etapa de divulgação ainda em 2026.

Quando GTA 6 será lançado?

A Take-Two Interactive confirmou que o lançamento de GTA 6 está previsto para 19 de novembro de 2026. Segundo a empresa, o cronograma permanece inalterado, mesmo após dois adiamentos. O jogo chegará para PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Até o momento, não há informações oficiais sobre preço ou início da pré-venda.

O que esperar de GTA 6 no dia 21 de maio?

A teleconferência de resultados da Take-Two Interactive, marcada para 21 de maio, pode trazer novos detalhes sobre o andamento do projeto. Esse tipo de reunião costuma ser acompanhado de perto por investidores, que tendem a cobrar atualizações sobre prazos, marketing e expectativas de lançamento.

O encontro ocorre após um longo período sem comunicados oficiais da Rockstar Games, o que aumentou a expectativa do público.

O que já foi revelado sobre GTA 6

A última atualização oficial ocorreu em maio do ano passado, quando a Rockstar Games divulgou um novo trailer com imagens dos protagonistas Jason e Lucia. Desde então, o estúdio manteve silêncio sobre o desenvolvimento do jogo.

Apesar disso, o CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, afirmou que a campanha de marketing será intensificada no verão do hemisfério norte, entre junho e agosto.

Haverá mudanças no novo jogo?

Informações divulgadas por veículos especializados indicam que GTA 6 pode trazer mudanças relevantes no sistema de perseguições policiais.

Entre as possíveis novidades, estão:

sistema de busca em tempo real;

maior uso de furtividade;

inteligência artificial mais avançada;

atuação coordenada da polícia em terra e ar.

A proposta é aumentar o nível de realismo e exigir mais estratégia dos jogadores durante as fugas.

Por que o silêncio da Rockstar chama atenção

A ausência de novidades sobre GTA 6 contrasta com o histórico da própria Rockstar Games. No caso de GTA 5, por exemplo, a empresa já havia iniciado campanhas promocionais, liberado prévias para a imprensa e divulgado entrevistas meses antes do lançamento.

Com menos de um ano até a estreia, a falta de ações de marketing mais intensas levanta dúvidas sobre o cronograma — embora a Take-Two Interactive mantenha a previsão oficial.

O que esperar nos próximos meses

Com lançamento marcado para novembro, GTA 6 deve entrar em sua fase mais intensa de divulgação ao longo de 2026. A expectativa é que novos trailers, detalhes de gameplay e informações sobre o jogo sejam divulgados gradualmente.

Até lá, a combinação de silêncio oficial e proximidade da estreia mantém o título entre os mais aguardados da indústria de games.