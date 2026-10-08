GTA 6: leaker de GTA 6 retorna e divulga 24 minutos de 'gameplay estendida'

O grupo conhecido como Cyberleek divulgou 24 minutos de imagens não autorizadas de GTA 6, jogo desenvolvido pela Rockstar Games. O vídeo, intitulado GTA 6: An Extended Leek (GTA 6: Um Vazamento Estendido, em tradução livre), apresenta trechos da história, cenas de nudez dos protagonistas Jason e Lucia e uma perspectiva em primeira pessoa durante a condução de veículos.

O material inclui nudez frontal de Jason e sequências que podem antecipar acontecimentos da narrativa. Até o momento, não há informações sobre a origem dos arquivos ou sobre a versão do jogo utilizada para produzir as gravações.

A publicação ocorre após uma série de vazamentos de GTA 6 registrada em agosto. Na ocasião, a Take-Two Interactive, controladora da Rockstar Games, iniciou uma investigação para identificar os responsáveis pela divulgação de conteúdos do jogo. O processo incluiu intimações judiciais direcionadas a plataformas como o Discord.

Após os episódios de agosto, o Cyberleek interrompeu suas publicações por um período. O novo vídeo indica que o responsável, seja uma pessoa ou um grupo, continua ativo. Sua identidade permanece desconhecida.

Em resposta aos vazamentos anteriores, a Rockstar Games afirmou que a divulgação de conteúdos antes do lançamento representava uma situação "desoladora" para os desenvolvedores e "lamentável" para os jogadores.

A empresa também reconheceu que a exposição antecipada de informações sobre a história poderia comprometer parte da experiência planejada para o público. Apesar disso, manteve a previsão de lançamento de GTA 6 para 19 de novembro, conforme o calendário divulgado na ocasião.

Cyberleek pede criptomoedas e menciona projeto fora da Rockstar

O Cyberleek já havia utilizado os vazamentos para abordar o futuro das mídias físicas e as consequências da distribuição digital sobre a propriedade dos jogos. Em publicações anteriores, o responsável solicitou pagamentos em criptomoedas, ativos digitais utilizados em transações eletrônicas, para permitir que usuários votassem nos próximos conteúdos a serem divulgados.

A prática associava a publicação de arquivos não autorizados ao recebimento de recursos financeiros dos interessados nos vazamentos.

No encerramento do vídeo mais recente, o Cyberleek apresenta uma mensagem sobre um projeto relacionado à indústria de jogos, mas sem ligação com a Rockstar. O texto menciona a necessidade de equipamentos de custo elevado, meses de preparação e anos de operação.

"Cyberleek tem um projeto. Não relacionado à Rockstar. Relacionado a jogos. Exige hardware caro. Meses para montar. Anos para operar. Dedicação em tempo integral", afirma a publicação.

A mensagem também aborda o anonimato do responsável e a possibilidade de o público questionar suas intenções. "Você não conhece o Cyberleek. O Cyberleek pode ser qualquer um. Até mesmo um mentiroso", diz outro trecho.

Ao final, o grupo afirma que pretende destinar os valores arrecadados à iniciativa, sem estabelecer uma meta financeira ou apresentar detalhes sobre sua execução.

"O que for arrecadado vai para o projeto. Qualquer que seja o valor recebido, o Cyberleek fará o possível com ele. Essa é a única promessa", conclui a mensagem.

O Cyberleek não informou a finalidade do projeto, os equipamentos necessários ou a quantia que pretende arrecadar. Também não há confirmação sobre a forma como os arquivos de GTA 6 foram obtidos.