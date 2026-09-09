Quer começar a ler os livros do Raphael Montes? Veja a ordem indicada pelo próprio autor

Quem conheceu Raphael Montes por "Bom Dia, Verônica" pode encontrar uma surpresa ao mergulhar na bibliografia do escritor. A história de Verônica representa uma das faces de um autor que transita entre investigação policial, suspense psicológico, terror e crimes extremos.

Com oito romances publicados, Montes reúne uma obra formada por histórias independentes e diferentes propostas de suspense. Para quem quer conhecer sua literatura, o próprio autor indicou a ordem que considera ideal para começar a leitura. Veja a sequência:

1. 'Dias Perfeitos'

O primeiro livro da ordem é "Dias Perfeitos", publicado por Raphael Montes em 2014.

A história acompanha Téo, um estudante de medicina que conhece Clarice e desenvolve uma obsessão pela jovem. A relação entre os dois conduz o leitor por uma trama de suspense psicológico.

O livro ganhou uma adaptação para o Globoplay, estrelada por Jaffar Bambirra e Julia Dalavia. A série leva para as telas a história criada por Montes e apresenta uma nova oportunidade de conhecer a obra.

Para quem está chegando agora ao universo do autor, "Dias Perfeitos" funciona como o primeiro passo da sequência indicada por ele.

2. 'Jantar Secreto'

Na segunda posição está "Jantar Secreto", um dos romances mais conhecidos de Raphael Montes.

A trama acompanha quatro amigos que deixam o interior para estudar no Rio de Janeiro e, diante de dificuldades financeiras, encontram uma maneira bastante incomum de conseguir dinheiro.

O livro mistura suspense, humor ácido e situações de violência, características que aparecem em diferentes momentos da produção do escritor.

"Jantar Secreto" também ganhou destaque internacional e faz parte das obras que ajudaram a consolidar Montes como um dos nomes conhecidos da literatura brasileira contemporânea de suspense.

3. 'Uma Família Feliz'

O terceiro livro da ordem é "Uma Família Feliz", lançado em 2024. A história acompanha Eva e sua família, que parecem viver uma rotina perfeita. A chegada dos filhos e acontecimentos dentro da casa, porém, começam a alterar essa imagem.

A obra ganhou uma adaptação para as telinhas, dirigida por José Eduardo Belmonte. O elenco conta com Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini nos papéis principais e está disponível no Globoplay.

4. 'Bom Dia, Verônica'

O quarto título da sequência é "Bom Dia, Verônica", escrito por Raphael Montes em parceria com a criminologista Ilana Casoy.

A obra acompanha Verônica Torres, uma escrivã que trabalha em uma delegacia de homicídios e decide investigar por conta própria um caso de violência contra uma mulher.

O livro ganhou uma adaptação da Netflix que conta com três temporadas e se tornou um dos trabalhos mais conhecidos relacionados ao escritor. Montes participou diretamente da produção da série.

Para quem conheceu a história pela televisão, porém, existe uma diferença importante apontada pelo próprio autor: o livro é bem diferente da série.

Por isso, ler a obra original pode revelar uma versão da história que segue caminhos próprios e apresenta diferenças em relação à produção estrelada por Tainá Müller.

5. 'Uma Mulher no Escuro'

Na quinta posição aparece "Uma Mulher no Escuro". O romance acompanha Victoria Bravo, uma jovem que sobrevive a um crime ocorrido durante sua infância e passa a conviver com as consequências do trauma.

A narrativa combina investigação, suspense e conflitos psicológicos enquanto Victoria tenta entender o que aconteceu no passado e quem pode estar ligado aos acontecimentos que voltam a cercá-la.

6. 'Suicidas'

O sexto livro da ordem é "Suicidas", primeiro romance publicado por Raphael Montes.

A história acompanha nove jovens da elite carioca que participam de uma roleta-russa em um porão. Depois que todos são encontrados mortos, a investigação tenta descobrir o que aconteceu naquela noite.

O livro marcou o início da carreira de Montes como romancista e já apresentava elementos que se tornariam recorrentes em seus trabalhos, como mistério, violência e reviravoltas.

7. 'O Vilarejo'

O penúltimo título é "O Vilarejo", obra que leva Raphael Montes para o território do terror.

O livro reúne histórias ambientadas em um vilarejo fictício e apresenta personagens envolvidos em acontecimentos marcados por violência, mistério e elementos sobrenaturais.

A estrutura também diferencia a obra dos romances mais tradicionais do autor. "O Vilarejo" é formado por contos que se conectam dentro do universo criado por Montes.

Para o leitor que chegou aos livros por meio dos thrillers, a obra mostra uma experiência diferente dentro da bibliografia do escritor.

8. 'A Mágica Mortal'

Fechando a ordem está "A Mágica Mortal". O livro apresenta uma história voltada ao público infanto-juvenil e amplia o repertório de Raphael Montes para outro tipo de leitor.

A obra acompanha uma investigação envolvendo magia e mistério e mantém a presença de elementos de suspense que aparecem em outros trabalhos do autor.

Com "A Mágica Mortal", a sequência chega ao fim depois de passar por diferentes gêneros e fases da carreira de Montes.

Raphael Montes apresentou novo livro na Bienal

A lista indicada por Raphael Montes ganhou uma nova continuação com "A Estranha na Cama", seu mais recente suspense. O livro, que já está à venda, foi apresentado pelo autor durante a Bienal do Livro de São Paulo, em 4 de setembro, em uma mesa que também contou com a presença de Paolla Oliveira, uma das protagonistas da adaptação para o audiovisual.

A história acompanha um casal em crise que decide abrir o relacionamento e convidar outra mulher para uma experiência a três. O que começa como uma tentativa de recuperar a relação rapidamente se transforma em um jogo de mentiras, segredos e tensão psicológica.

O romance também marca uma mudança de território para Montes. Conhecido pelos suspenses que exploram crimes, violência e relações perturbadoras, o escritor apresenta em "A Estranha na Cama" um thriller com forte componente erótico, centrado nos limites de um relacionamento e nas consequências de uma decisão tomada pelo casal.

A adaptação cinematográfica foi desenvolvida paralelamente ao livro. Os direitos foram adquiridos pela Netflix antes mesmo da conclusão da obra, e o próprio Raphael Montes assina o roteiro do longa ao lado de Janaína Tokitaka. A direção é de Esmir Filho.

O elenco reúne Paolla Oliveira, Bella Campos e Emílio Dantas nos papéis principais. Também participam do filme Kelner Macêdo, Vera Fischer e Paulo Betti. O filme já está em desenvolvimento e tem previsão de lançamento para 2027.