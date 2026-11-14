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Marisa Monte encerra turnê no Nubank Parque neste sábado; veja horário e como chegar

Cantora volta a São Paulo com uma orquestra de 55 músicos para a última apresentação de "Phonica"

Marisa Monte: show no Nubank Parque começa às 20h e traz novos arranjos para faixas como “Beija Eu” e “Amor I Love You”. (Redes Sociais/Divulgação)

Marisa Monte: show no Nubank Parque começa às 20h e traz novos arranjos para faixas como “Beija Eu” e “Amor I Love You”. (Redes Sociais/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

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Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07h01.

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Marisa Monte encerra sua turnê "Phonica" em São Paulo neste sábado, com show marcado para as 20h no Nubank Parque. O evento conta com uma orquestra sinfônica de 55 músicos regida por André Bachur, e os ingressos já estão esgotados. O setlist inclui clássicos da cantora e pode ser conferido com base em apresentações anteriores da turnê.

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Marisa Monte encerra a turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" neste sábado, 14, no Nubank Parque, antigo Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo.

A cantora volta à cidade onde o projeto começou após reunir mais de 180 mil espectadores em apresentações pelo Brasil, segundo a produção da turnê. No palco, ela divide os arranjos com sua banda e uma orquestra sinfônica de 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur.

Que horas começa o show de Marisa Monte?

O show está marcado para as 20h. Os portões da arena abrem às 16h, quatro horas antes da apresentação.

Como chegar ao Nubank Parque?

A arena fica na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na Água Branca. Para quem vai de metrô, a estação indicada pelo estádio é Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha.

Quem for de carro pode consultar a disponibilidade de vagas no estacionamento oficial do estádio pela página do evento. Vale considerar o trânsito no entorno da arena no dia do show e reservar mais tempo para o trajeto.

Ainda há ingressos para o show de Marisa Monte em São Paulo?

Os ingressos para o show de sábado, 14, estão esgotados.

Qual é o provável setlist de Marisa Monte em SP?

Com base em outros shows da turnê de "Phonica", este será o possível setlistpara o show deste sábado, 14:

  1. "Vilarejo"
  2. "O Que Você Quer Saber de Verdade"
  3. "Infinito Particular"
  4. "Carnavália"
  5. "Maria de Verdade"
  6. "Ao Meu Redor"
  7. "Sua Onda"
  8. "Ainda Bem"
  9. "Aliança"
  10. "Amor I Love You"
  11. "Diariamente"
  12. "Beija Eu"
  13. "É Você"
  14. "De Mais Ninguém"
  15. "Depois"
  16. "Ainda Lembro"
  17. "A Sua"
  18. "Enquanto Isso"
  19. "Segue o Seco"
  20. "Panis et Circenses"
  21. "Cérebro Eletrônico"
  22. "Feliz, Alegre e Forte"
  23. "Lenda das Sereias, Rainha do Mar"

Primeiro bis

  • "Magamalabares"
  • "Velha Infância"
  • "Não Vá Embora"

Segundo bis

  • "Carinhoso"
  • "Bem Que Se Quis (a capela)"

Glossário

Quem é Marisa Monte?

Marisa Monte é uma cantora brasileira renomada, conhecida por sua voz versátil e estilo que mistura MPB, pop e música alternativa.

O que é orquestra sinfônica?

Uma orquestra sinfônica é um conjunto musical composto por diferentes seções de instrumentos (cordas, madeiras, metais e percussão) que executa obras clássicas e contemporâneas sob a direção de um maestro.

Quem é André Bachur?

André Bachur é um maestro brasileiro especializado em arranjos musicais e regência de orquestras, frequentemente colaborando com artistas da música popular brasileira.

O que significa setlist?

Setlist é o termo usado para designar a lista de músicas que serão executadas em um show ou apresentação musical, geralmente divulgada antes ou após o evento.

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