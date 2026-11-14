Marisa Monte encerra turnê no Nubank Parque neste sábado; veja horário e como chegar

Marisa Monte encerra a turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" neste sábado, 14, no Nubank Parque, antigo Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo.

A cantora volta à cidade onde o projeto começou após reunir mais de 180 mil espectadores em apresentações pelo Brasil, segundo a produção da turnê. No palco, ela divide os arranjos com sua banda e uma orquestra sinfônica de 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur.

Que horas começa o show de Marisa Monte?

O show está marcado para as 20h. Os portões da arena abrem às 16h, quatro horas antes da apresentação.

Como chegar ao Nubank Parque?

A arena fica na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na Água Branca. Para quem vai de metrô, a estação indicada pelo estádio é Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha.

Quem for de carro pode consultar a disponibilidade de vagas no estacionamento oficial do estádio pela página do evento. Vale considerar o trânsito no entorno da arena no dia do show e reservar mais tempo para o trajeto.

Ainda há ingressos para o show de Marisa Monte em São Paulo?

Os ingressos para o show de sábado, 14, estão esgotados.

Qual é o provável setlist de Marisa Monte em SP?

Com base em outros shows da turnê de "Phonica", este será o possível setlistpara o show deste sábado, 14:

"Vilarejo" "O Que Você Quer Saber de Verdade" "Infinito Particular" "Carnavália" "Maria de Verdade" "Ao Meu Redor" "Sua Onda" "Ainda Bem" "Aliança" "Amor I Love You" "Diariamente" "Beija Eu" "É Você" "De Mais Ninguém" "Depois" "Ainda Lembro" "A Sua" "Enquanto Isso" "Segue o Seco" "Panis et Circenses" "Cérebro Eletrônico" "Feliz, Alegre e Forte" "Lenda das Sereias, Rainha do Mar"

Primeiro bis

"Magamalabares"

"Velha Infância"

"Não Vá Embora"

Segundo bis