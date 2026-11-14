Marisa Monte encerra turnê no Nubank Parque neste sábado; veja horário e como chegar

Marisa Monte: show no Nubank Parque começa às 20h e traz novos arranjos para faixas como “Beija Eu” e “Amor I Love You”. (Redes Sociais/Divulgação)
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Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07h01.
Marisa Monte encerra sua turnê "Phonica" em São Paulo neste sábado, com show marcado para as 20h no Nubank Parque. O evento conta com uma orquestra sinfônica de 55 músicos regida por André Bachur, e os ingressos já estão esgotados. O setlist inclui clássicos da cantora e pode ser conferido com base em apresentações anteriores da turnê.
Marisa Monte encerra a turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" neste sábado, 14, no Nubank Parque, antigo Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo.
A cantora volta à cidade onde o projeto começou após reunir mais de 180 mil espectadores em apresentações pelo Brasil, segundo a produção da turnê. No palco, ela divide os arranjos com sua banda e uma orquestra sinfônica de 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur.
O show está marcado para as 20h. Os portões da arena abrem às 16h, quatro horas antes da apresentação.
A arena fica na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na Água Branca. Para quem vai de metrô, a estação indicada pelo estádio é Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha.
Quem for de carro pode consultar a disponibilidade de vagas no estacionamento oficial do estádio pela página do evento. Vale considerar o trânsito no entorno da arena no dia do show e reservar mais tempo para o trajeto.
Os ingressos para o show de sábado, 14, estão esgotados.
Com base em outros shows da turnê de "Phonica", este será o possível setlistpara o show deste sábado, 14:
Primeiro bis
Segundo bis
Glossário
Quem é Marisa Monte?
Marisa Monte é uma cantora brasileira renomada, conhecida por sua voz versátil e estilo que mistura MPB, pop e música alternativa.
O que é orquestra sinfônica?
Uma orquestra sinfônica é um conjunto musical composto por diferentes seções de instrumentos (cordas, madeiras, metais e percussão) que executa obras clássicas e contemporâneas sob a direção de um maestro.
Quem é André Bachur?
André Bachur é um maestro brasileiro especializado em arranjos musicais e regência de orquestras, frequentemente colaborando com artistas da música popular brasileira.
O que significa setlist?
Setlist é o termo usado para designar a lista de músicas que serão executadas em um show ou apresentação musical, geralmente divulgada antes ou após o evento.