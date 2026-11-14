Brasil busca empate, mas perde para o Japão com gol nos minutos finai

A Seleção Brasileira perdeu para o Japão por 3 a 2 neste sábado, 14, no Estádio Nacional de Cingapura. O Brasil chegou a reverter uma desvantagem de dois gols, com dois de Vinicius Júnior, mas Tatsuhiro Sakamoto marcou nos minutos finais e definiu o resultado do amistoso.

A partida terminou com as expulsões de Carlo Ancelotti e Raphinha, aos 47 minutos do segundo tempo. O atacante já havia sido substituído por Endrick e estava no banco de reservas quando recebeu o cartão vermelho.

Japão abre vantagem e Brasil reage com Vini Jr.

O Japão precisou de quatro minutos para construir a vantagem no primeiro tempo. Aos 15, Ritsu Doan acionou Takefusa Kubo, que avançou até a área e finalizou no canto esquerdo de Pedro Morisco. Aos 19, Keito Nakamura recebeu um cruzamento de Shuto Nakano e fez o segundo.

Vinicius Júnior diminuiu aos 33 minutos, em um chute de fora da área. Na etapa final, o atacante marcou novamente e deixou o placar em 2 a 2.

A reação brasileira, porém, não foi suficiente para assegurar o empate. Perto do fim, Sakamoto fez o terceiro gol japonês e garantiu a vitória da equipe comandada por Hajime Moriyasu.

Ancelotti mantém três jogadores no meio-campo

Para o amistoso, Carlo Ancelotti manteve o esquema com três meio-campistas, mas mudou uma das escolhas em relação aos testes nos treinamentos. O treinador havia experimentado Rayan ao lado de Bruno Guimarães, mas optou por André Luiz, do Corinthians, entre os titulares.

O Brasil começou com Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e André Luiz; Estêvão, Vinicius Júnior e Raphinha.

O Japão entrou em campo com Zion Suzuki; Seko, Machida e Hiroki Ito; Nakano, Tanaka, Kamada e Nakamura; Doan, Kubo e Maeda.

Seleções voltam a se enfrentar após a Copa do Mundo

O amistoso ocorreu depois do encontro entre as equipes na Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.

Em outubro de 2025, os japoneses haviam conquistado a primeira vitória da história do confronto, também por 3 a 2, em Tóquio.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

A partida contra o Japão abriu a participação brasileira na última Data Fifa do ano. A Seleção volta a campo na terça-feira, 17, contra Cingapura, às 7h, pelo horário de Brasília, novamente no Estádio Nacional.