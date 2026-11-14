Ela pegou R$ 5 mil emprestados do pai. Hoje comanda rede de spa domiciliar que fatura R$ 9 milhões

Com expectativa de faturar R$ 9 milhões em 2026, a SPA Express aposta em uma ideia simples: oferecer serviços de bem-estar na casa do cliente. O modelo é prático para quem contrata e econômico para quem investe em uma franquia, já que não exige a manutenção de uma clínica ou consultório físico.

“Uma das coisas que nos faz permanecer no mercado é essa inovação, de novos serviços e na forma como eles são oferecidos para o nosso cliente”, diz Luciana Piquet, fundadora e CEO da SPA Express.

A rede conta com 35 unidades espalhadas pelo Brasil, concentradas principalmente no Nordeste, onde o negócio nasceu em 2011, em João Pessoa (PB). Agora, para continuar crescendo pelo país, a empresa aposta na inovação do portfólio, no mapeamento de novas cidades com potencial para receber franquias e na formação de profissionais.

Como nasceu a SPA Express

Formada em Direito e Administração, Luciana Piquet começou a carreira trabalhando na empresa da família, mas tinha vontade de criar um negócio próprio. A ideia surgiu em 2011, enquanto aguardava para ser atendida em uma consulta médica.

“Na época, as pessoas não usavam tanto o Instagram. Ficavam lendo revistas, então havia muito tempo ocioso na sala de espera. Muitos consultórios não trabalhavam com horário marcado, mas por ordem de chegada, e os pacientes precisavam esperar”, diz a empreendedora.

A partir dessa observação, ela decidiu criar um serviço de manicure para pacientes que aguardavam atendimento médico. Para colocar o plano em prática, pediu um empréstimo de R$ 5 mil ao pai, valor que ajudou a comprar uma autoclave e os equipamentos necessários para estruturar a operação. Também desenvolveu um carrinho com os materiais para facilitar o trabalho das manicures nas clínicas.

“Eu mesma levava as manicures aos consultórios, chegava à noite, esterilizava todos os materiais e deixava o carrinho preparado para elas atenderem no dia seguinte”, diz.

A empresa permaneceu nesse modelo até 2013, em uma fase de tentativa e erro. Foi quando Luciana decidiu ampliar a atuação para o atendimento domiciliar. Ao levar os serviços para a casa das clientes, identificou oportunidades além da manicure, especialmente nas áreas de bem-estar e estética corporal e facial.

Para isso, recrutou massoterapeutas e passou a oferecer tratamentos como massagens e outros procedimentos estéticos. Com o tempo, esses serviços se tornaram a maior parte do faturamento, levando a empresa a abandonar a manicure e concentrar a operação em uma equipe de terapeutas.

Como foi a estruturação do modelo de franquia

A possibilidade de transformar o negócio em franquia já estava nos planos de Luciana, que enxergava no formato uma maneira de replicar a operação. A primeira unidade foi vendida em 2015, em São Luís (MA), ainda com um modelo que reunia atendimentos em consultórios e em domicílio.

Em 2017, a empresa reformulou a operação e passou a priorizar exclusivamente o atendimento domiciliar. A segunda franquia foi vendida em Recife (PE), já nesse novo formato. “A unidade de Recife teve um payback de quatro meses, com resultados muito interessantes já nos primeiros meses de operação. Isso nos deu projeção nacional e abriu portas para expandir o modelo de negócio”, diz.

A pandemia de Covid-19 também impulsionou o crescimento. “Enquanto muitas empresas estavam encerrando suas atividades, nós já tínhamos um modelo estruturado de atendimento domiciliar. Naquele momento, podíamos dizer aos clientes: ‘Nós vamos até você, até sua casa’”, afirma Luciana. Segundo ela, em 2020, a empresa registrou crescimento de 2.000% na venda de novas franquias. Ao longo de três anos, a rede passou de três para 48 unidades.

O atendimento domiciliar é o centro da operação, que dispensa a necessidade de uma clínica própria e permite à franqueada administrar o negócio com uma estrutura física enxuta. Em geral, ela trabalha em home office, gerencia a equipe de terapeutas autônomas e organiza os atendimentos, realizados pelas profissionais na casa dos clientes.

Além de procedimentos tradicionais, como massagem relaxante, drenagem linfática e liberação miofascial, a marca desenvolve protocolos próprios, como o ReduxPOWER, que reúne técnicas de drenagem, modelagem e manobras redutoras com foco no contorno corporal.

A expansão da SPA Express também segue uma estratégia de exclusividade territorial para os franqueados. A empresa concede a uma única franqueada o direito de atuar em determinada cidade, evitando a concorrência entre unidades da própria rede.

Em municípios maiores, como São Paulo, porém, a operação é dividida em áreas para permitir a presença de mais de uma franquia. Essa divisão é feita com o auxílio de um sistema de mapeamento geográfico, que identifica cidades com potencial para receber o negócio e orienta a expansão da marca.

A rede oferece três formatos de franquia, com investimentos que variam conforme o tamanho da população da cidade atendida. O modelo Fit custa R$ 29,6 mil e é destinado a localidades de 100 mil a 150 mil habitantes. Já o Light exige R$ 49,9 mil para regiões de 150 mil a 300 mil moradores, enquanto o Padrão, voltado a cidades com mais de 300 mil habitantes, demanda R$ 69,9 mil. A estimativa é que o franqueado recupere o valor investido em cerca de dois anos.

Quais são os próximos passos

A diversificação dos serviços está entre as apostas da SPA Express para sustentar o crescimento. A empresa tem ampliado o portfólio com marcas e tratamentos voltados a públicos específicos. Uma das novidades é o Grande Spa, submarca direcionada ao público com mais de 60 anos, que começou a ser comercializada em João Pessoa (PB), Recife (PE) e Cuiabá (MT). A proposta é adaptar o modelo da rede a uma demanda que reúne cuidados com saúde, beleza e bem-estar na maturidade.

Outra frente é o Power Body, serviço de modelagem corporal desenvolvido pela própria empresa e lançado neste ano. Voltado principalmente a mulheres interessadas em tratamentos estéticos, o método foi pensado para aproveitar a demanda sazonal do verão.

Além dos serviços, a empreendedora investe na formação de profissionais por meio do Instituto Spa Express, braço educacional criado para capacitar terapeutas em diferentes regiões do país. A iniciativa oferece conteúdos gratuitos, como orientações e aulas on-line, além de cursos presenciais pagos.

“Estamos formando terapeutas no Brasil todo. É um processo profissional bem importante, porque muitas fazem cursos técnicos, mas não sabem ingressar no mercado de trabalho. O instituto vem como um aliado para isso”, afirma Luciana.

Com a iniciativa, a empresa busca atuar em duas frentes: contribuir para a qualificação de profissionais do setor de estética e bem-estar e ampliar o acesso das franquias a mão de obra capacitada. “São essas profissionais que têm a oportunidade de serem selecionadas para uma unidade Spa Express”, diz a CEO.