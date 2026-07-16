O que mudou na adaptação de 'O Senhor das Moscas'? Minissérie chegou ao Globoplay

A chegada de "O Senhor das Moscas" ao Globoplay marca um momento aguardado pelos fãs de literatura. Mais de 70 anos após o lançamento do romance de William Golding, a obra ganhou sua primeira adaptação para a televisão em fevereiro deste ano e chegou ao streaming brasileiro nesta quinta-feira, 16, mantendo a tensão da história original enquanto apresenta mudanças que ajudam a construir uma narrativa própria para o formato seriado.

Veja algumas diferenças entre o livro e a série:

Cada episódio acompanha um protagonista

No livro, a história é narrada em terceira pessoa, com um narrador que acompanha os acontecimentos de forma ampla e permite ao leitor observar a transformação do grupo como um todo.

A minissérie adota outra estrutura. Cada um dos quatro episódios recebe o nome de um personagem principal: Piggy, Jack, Simon e Ralph. A narrativa acompanha a perspectiva de cada um deles, aprofundando seus medos, conflitos e motivações.

Mais contexto antes da ilha

A versão original começa logo após a queda do avião. Golding chegou a escrever um prólogo mostrando os meninos sendo evacuados da Inglaterra durante a ameaça de uma guerra nuclear, mas o trecho acabou retirado por sugestão editorial.

A série recupera parte desse contexto por meio de flashbacks e diálogos inéditos. As cenas mostram como eram as vidas de Ralph, Jack, Piggy e Simon antes do acidente, oferecendo mais informações sobre a personalidade e o passado de cada um.

O piloto entra para a história

Uma das mudanças inéditas da adaptação aparece logo no primeiro episódio. Durante a exploração da ilha, os garotos encontram o corpo do piloto do avião ainda preso ao assento da aeronave.

A descoberta funciona como um teste para cada personagem, revelando diferentes reações diante da morte. No livro, o único cadáver encontrado é o de um militar preso ao próprio paraquedas, confundido pelas crianças com a misteriosa "fera".

Simon e Jack ganham uma nova dinâmica

No romance, Simon é visto pelos outros meninos como alguém diferente. A obra sugere esse distanciamento ao descrevê-lo como "queer", palavra que, na época, também era usada para indicar alguém considerado estranho ou incomum.

A série amplia essa característica ao desenvolver uma relação inédita entre Simon e Jack. Em público, Jack mantém sua postura agressiva. Quando estão sozinhos, os dois compartilham momentos de afeto e cumplicidade. Simon registra seus sentimentos em um diário, que Jack impede que os outros leiam. Essa dinâmica foi criada para a adaptação e não existe no livro.

Um resgate com outro significado

O desfecho da série também altera uma das cenas mais marcantes da obra. No livro, Ralph encontra um oficial da Marinha britânica na praia enquanto foge dos caçadores de Jack. Aos poucos, os demais sobreviventes se aproximam e todos desabam em lágrimas, simbolizando o fim da infância e o peso de tudo o que viveram.

Na adaptação, apenas Ralph chora. Os outros meninos observam a cena em silêncio e caminham em direção ao resgate sem demonstrar a mesma reação. A escolha reforça o impacto da experiência sobre cada personagem e evidencia como Ralph carregou, até o último instante, o esforço de preservar algum senso de ordem em meio ao caos.

Série foi bem avaliada pelos críticos

O elenco reúne mais de 30 jovens atores, muitos deles em seus primeiros trabalhos profissionais. Entre os principais nomes estão Winston Sawyers como Ralph, Lox Pratt como Jack, David McKenna como Piggy e Ike Talbut como Simon.

A série teve 92% de aprovação pela crítica no Rotten Tomatoes. Daniel Fienberg, do The Hollywood Reporter, destacou que, apesar das inevitáveis comparações com a obra original, a adaptação consegue construir uma identidade própria. Para o crítico, a produção é "completamente original, tão ousada quanto fiel ao material de origem".