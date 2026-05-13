Aos 18 anos, ele criou negócio de 6 dígitos no quarto e agora revela por que voltou a estudar

Enquanto a maioria dos adolescentes estava focada em esportes e redes sociais, Holden Bierman já frequentava salas de reuniões com executivos que tinham quatro vezes a sua idade.

Aos 18 anos, ele consolidou a Coastal Cool, uma marca de vestuário global que fatura seis dígitos anualmente, operando diretamente de seu quarto.

O que começou como um projeto de design durante a pandemia, com um empréstimo de apenas 500 dólares, tornou-se uma marca com propósito: cada venda remove meio quilo de plástico do oceano.

"Eu não tinha equipe nem investidores — apenas um laptop e a vontade de aprender", afirma Bierman. Sua trajetória prova que o instinto empreendedor, quando aliado à execução, não conhece barreiras de idade.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

A mentalidade por trás do lucro

Bierman começou a vender itens para vizinhos aos 7 anos e, aos 9, já dominava o marketing digital de forma intuitiva. Ao criar a Coastal Cool, ele não buscou apenas lucro, mas a criação de uma marca mission-driven que ressoasse globalmente. Seus produtos já foram destaque em redes de TV nacionais e enviados para diversos países.

Apesar do sucesso financeiro, o processo de candidatura à faculdade trouxe uma reflexão profunda. "Minha empresa me define ou é apenas algo que eu construí?", questionou-se. Bierman percebeu que, para escalar ainda mais e entender a complexidade do mundo corporativo, precisava expandir seu conhecimento além das fronteiras do próprio negócio.

Visão de mercado e estratégia de capital

A trajetória de Holden é um estudo de caso sobre eficiência de capital. Ele quitou seu investimento inicial na primeira semana e escalou a marca organicamente, utilizando o fluxo de caixa para financiar o crescimento global.

Profissionais que buscam resultados similares ou empresas que almejam o selo Power Partner da Inc. precisam dominar essa inteligência financeira. Saber gerir recursos e identificar o momento de buscar novos conhecimentos é o que diferencia um projeto passageiro de uma carreira sólida. O prazo para empresas garantirem candidatura a reconhecimentos de excelência com desconto termina nesta sexta-feira, 15 de maio.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.