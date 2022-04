Final do BBB: 13 franquias para empreender com os prêmios do reality show

O Big Brother Brasil 22 termina nesta terça-feira, 26, com o primeiro participante do grupo “camarote” a vencer o programa da TV Globo. Fora isso, será a primeira vez em 22 anos do reality show que a final será formada apenas por homens: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André, que dividem o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0km. Quem ficar em segundo lugar receberá R$ 150 mil, enquanto o terceiro ganhará a quantia de R$ 50 mil.

Alguns dos participantes, como Arthur Aguiar e Paulo André, devem utilizar o dinheiro para alavancar a fama pós-confinamento, mas também pode ser que eles utilizem a quantia para empreender, como alguns dos seus colegas que saíram da casa. E mesmo que você não tenha acordado milionário de um dia para o outro, existem opções de franquias que poderiam ser investidas com valores que começam com o primeiro prêmio do BBB chegando até o valor máximo.

Mas quanto ganha um franqueado?

Segundo André Luis Soares Pereira, fundador do GSPP, consultoria especializada em franquias e varejo, o dono de uma franquia fica, em média, com 8% a 12% do faturamento do negócio. Por isso, de acordo com o especialista, é fundamental realizar um estudo de viabilidade financeira antes de montar uma franquia para entender qual o prazo de retorno do investimento.

O ideal também é não investir todo o patrimônio na hora de começar uma franquia, mesmo que você seja um milionário. “Eu recomendo que os novos franqueados invistam 30% do valor que eles possuem de reserva financeira, assim você consegue capital de giro, mas se o negócio não der certo você não perde tudo”, diz.

E, por mais que as franquias sejam empreendimentos considerados mais seguros por já terem sido testadas, Pereira também salienta que não adianta acreditar que, por conta disso, não será necessário dedicação e estratégia por parte do empreendedor — como qualquer outro negócio.

“Muitas pessoas, principalmente aquelas que recebem grandes quantias de uma hora para outra, agem com emoção. Não avaliam a documentação, gastam mais do que deviam na montagem da loja e não se dedicam. Algumas operações o franqueado precisa ficar no dia a dia da loja para garantir que a estratégia dê certo”, completa.

Ciente disso, se você quiser aproveitar o BBB para encontrar opções de franquias para empreender, EXAME selecionou, por faixa de investimento, algumas opções que poderão ser abertas usando os valores dos prêmios:

As informações a seguir foram fornecidas pelas próprias franqueadoras.

Confira, a seguir, 13 franquias para empreender com os prêmios do reality show

De R$ 50 mil a R$ 200 mil

1. Prospecta Obras

Fundada em 2008, a rede é uma solução que entrega informações sobre construções civis em andamento em todo o Brasil, reduzindo custos e otimizando o trabalho de lojistas e indústrias do setor. Em 2014, entrou para o ramo de franquias e, desde então, acumula 92 franquias distribuídas em mais de 70 cidades de todo o país. Com modelo de negócios home based, o foco são cidades médias, com 500 mil habitantes.

Investimento inicial total: R$ 50 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 6 meses

2. Menu Poke

Fundada em 2019, a rede de franquias de fresh food conta com opções veganas, vegetarianas e que atendem qualquer tipo de intolerância alimentar, com mais de 1500 combinações. A rede aposta no poke, prato tradicional de origem havaiana como carro-chefe do cardápio. Outros produtos como pratos quentes, pratos exclusivos da marca, sobremesas saudáveis e sucos funcionais também fazem parte do menu. A rede entrou para o mercado de franquias em 2021 e, atualmente, são 13 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 125 mil (dark kitchen).

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 9 a 15 meses

3. Doggi

A Doggi é uma rede de franquias especializada em banho e tosa por aplicativo do Brasil. Fundada pelos empresários Rodolfo Calvo e Thiago Calixto em 2021, na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, a empresa nasceu como uma startup e passou a adotar o modelo de franquia para expansão. No app da Doggi, após realizar um cadastro para o agendamento de banho e tosa, o usuário também consegue participar do Clube Doggi, mediante assinatura, que oferece até 20% de desconto e ainda não cobra pelo serviço de ‘leva e traz’ dos cachorros.

Valor do investimento: a partir de R$ 60 mil (incluso o capital de giro)

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 24 meses

4. 5àsec

Rede de lavanderias, com 500 unidades em todo o Brasil, a 5à sec oferece serviços de revitalização das cores das roupas; o processo de engomar, que conserva as roupas como recém-passadas; a impermeabilização, que evita incrustações de manchas, e o tratamento especial em couro, que o hidrata e rejuvenesce.

Valor do investimento: a partir de R$ 100 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 24 a 40 meses

5. TRATABEM

Marca da Rede iGUi especializada na manutenção, assistência técnica e tratamento químico de todos os tipos de piscinas, a TRATABEM conta, atualmente, com mais de 150 unidades distribuídas pelo Brasil.

Valor do investimento: R$ 68 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 12 e 18 meses

De R$ 200 mil a R$ 500 mil

6. Cheia de Charme

Com 10 anos de existência, a Cheia de Charme é uma rede de salões de beleza que trabalha tanto com a venda de produtos quanto de serviços. Com 29 unidades espalhadas por três estados, a franqueadora não exige experiência do franqueado no ramo de estética. Entre os serviços, a marca trabalha com tratamentos para cabelos, manicure e pedicure, limpeza de pele, design de sobrancelhas, cílios, entre muitos outros.

Valor do investimento: a partir de R$ 230 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 18 a 24 meses

7. Mr. Cheney

O Mr. Cheney é uma rede de franquias de cookies tipicamente americanos. Fundada no Brasil em 2005 pelo casal Lindolfo e Elida Paiva, a primeira loja foi inaugurada no bairro da Casa Verde, em São Paulo, e, desde então, as franquias começaram a se espalhar por todo o Brasil. Além do cookie, o Mr. Cheney também oferece outras sobremesas, como cookie ice mountain (com sorvete), brownie, Apple Cobbler (torta de maçã americana), entre outras opções, sendo algumas sazonais. A marca possui mais de 80 unidades em operação, espalhadas em 14 estados brasileiros

Valor do investimento: R$ 320 mil

Prazo de retorno (estimado pela franqueadora): 24 meses

8. Milon

No mercado desde 2006, a Milon é conhecida pela comercialização de roupas com inspiração francesa e estilo clássico, e veste desde bebês até o tamanho 14. A marca abriu a primeira loja da rede em 2010, em Joinville (SC) e, em 2017, ingressou no mercado de franchising. Atualmente, são 80 lojas físicas em operação, sendo 45 franquias e 35 lojas próprias.

Valor do investimento: R$ 350 mil

Prazo de retorno (estimado pela franqueadora): a partir de 24 meses

9. Botocenter

A rede de clínicas de estética especializadas na aplicação de toxina botulínica. nasceu em 2019 na cidade de Recife com foco nos públicos das classes B e C. Atualmente a rede conta com 26 unidades e está presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Sergipe, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Bahia e Pernambuco.

Valor do investimento: R$ 285 mil

Prazo de retorno (estimado pela franqueadora): 12 a 24 meses

10. Biscoitê

Fundada na capital paulista em 2012, foi eleita em 2019 pela Endeavor como uma das marcas com maior potencial de crescimento no varejo brasileiro. Atualmente conta com 32 unidades espalhadas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O faturamento médio mensal é de R$ 120 mil, com taxa de lucratividade média entre 8 e 15%.

Valor do investimento: R$ 250 mil a R$ 390 mil

Prazo de retorno (estimado pela franqueadora): 18 a 24 meses

A partir de R$ 500 mil

11. Evviva

Criada em 2002, a fabricante e lojas de móveis planejados, a Evviva entrou no mercado de franquias recentemente. Com um parque fabril na cidade gaúcha de Bento Gonçalves, a rede é conhecida por fabricar peças em MDF. A Evviva possui diferentes modelos de franquias e tamanhos de loja, que variam de acordo com a praça em que será localizada e a expectativa de faturamento do franqueado.

Investimento inicial: Entre R$ 500 mil e R$ 1,5 mi de reais.

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 18 a 36 meses

12. Divino Fogão

Criada em 1984, o Divino Fogão é uma rede de restaurantes de comida típica da fazenda. Receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar brasileiro. A rede conta hoje com 196 restaurantes presentes em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal e sete no conceito dark kitchens, voltadas apenas ao sistema delivery.

Investimento inicial: R$ 800 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): até 36 meses

13. Giolaser

Rede de depilação a laser fundada pela atriz Giovanna Antonelli em 2013, que hoje pertence ao Grupo Salus, da empreendedora Carla Sarni. Só no primeiro semestre de 2021, a rede teve um crescimento de 333%.

Investimento inicial: A partir de R$ 664 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): até 24 meses