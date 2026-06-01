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NFL no Brasil: como comprar ingressos para Baltimore Ravens x Dallas Cowboys?

Neste ano, o palco para o confronto entre os times será o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 06h00.

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A NFL dará início à sua temporada regular em setembro e mantém a estratégia de ampliar sua presença fora dos Estados Unidos. Para 2026, a liga programou nove partidas internacionais distribuídas por sete países. Entre os destinos confirmados está novamente o Brasil.

O jogo marcado para o país colocará frente a frente Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. O encontro acontece pela terceira semana da competição, no domingo, 27 de setembro, às 17h25, no horário de Brasília.

Desta vez, o palco escolhido será o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que receberá uma partida oficial da liga pela primeira vez.

A comercialização dos ingressos começou na quarta-feira, 27 de maio, por meio da plataforma Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos?

Os preços variam conforme a localização no estádio, com entradas a partir de R$ 247,50 para meia-entrada e chegando a R$ 5.080. Nesta fase inicial, apenas Associados American Express podem participar da compra antecipada, com direito à aquisição de até seis ingressos por pessoa até 31 de maio, respeitando a disponibilidade.

A venda aberta ao público será liberada em 9 de junho, às 10h. Os torcedores poderão adquirir os bilhetes pela internet, no site da Ticketmaster, ou presencialmente na bilheteria oficial instalada no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, onde não haverá cobrança de taxa de serviço.

Confira a agenda completa da venda de ingressos

  • 27/05 às 10h — começa a pré-venda exclusiva para associados Amex (vai até 31/05 às 17h)
  • 01/06 às 10h — começa a pré-venda exclusiva para clientes XP Privilege (até 23:59)
  • 01/06 às 13h — começa a pré-venda exclusiva para clientes XP Legacy (até 23:59)
  • 02/06 às 12h — começa a pré-venda exclusiva para clientes XP (vai até 05/06 às 23:59)
  • 09/06 às 10h — começa a venda para o público geral

Novas regras para os estádios

Quem pretende acompanhar a partida no estádio deve ficar atento às regras de acesso. A organização informou que não haverá entrega nem retirada de ingressos impressos. Todos os bilhetes serão emitidos em formato digital e ficarão disponíveis apenas pelo aplicativo Quentro. Para entrar no estádio, os torcedores também precisarão concluir o cadastro de biometria facial, procedimento exigido pela legislação esportiva em vigor.

A realização de jogos da NFL em território brasileiro já faz parte do calendário internacional da liga. A estreia ocorreu em 2024, com o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, disputado em São Paulo.

Depois disso, o país recebeu mais uma partida em 2025, quando Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentaram na Neo Química Arena. Em 2026, será a vez do Rio de Janeiro sediar a terceira edição do evento da liga no Brasil.

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