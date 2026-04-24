Algum brasileiro já jogou na NFL? Conheça os jogadores que conseguiram espaço na liga

Durante muitos anos, a presença de brasileiros na NFL parecia improvável. Em um país dominado culturalmente pelo futebol, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos sempre foi vista como um universo distante. Nos últimos anos, porém, esse cenário começou a mudar.

Ainda que em número reduzido, atletas nascidos no Brasil já conseguiram espaço na NFL e passaram a representar um movimento maior: o crescimento do interesse nacional pela modalidade e a abertura da liga para mercados internacionais.

Dentre os principais atletas brasileiros que atuam no país, está Cairo Santos. Nascido em Limeira, São Paulo, o jogador entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a atuar em uma partida da temporada regular da NFL.

O brasileiro iniciou sua carreira jogando pela Universidade de Tulane, na Louisiana, onde se destacou. Seu prestígio fez com que ele assinasse com o Kansas City Chiefs em 2014, onde atuou por três temporadas.

Embora tenha feito história, o jogador foi dispensado em 2017 após conviver com diversas lesões. Depois, assinou com o New York Jets, Los Angeles Rams, Tennessee Titans e Chicago Bears, onde atua desde 2020.

Mas a história não se resume apenas a Cairo: outros brasileiros também fizeram história e seguem participando da maior liga de futebol americano do mundo.

Veja os brasileiros que atuaram na NFL

Durval Queiroz Neto, o Duzão

Ex-jogador de rugby, Duzão ingressou no programa internacional da NFL, que tem como intuito desenvolver talentos fora dos Estados Unidos.

Nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, o atleta foi o primeiro brasileiro a participar de uma partida da NFL por meio do programa. Atualmente, ele atua como guard (bloqueador ofensivo) pelo Miami Dolphins.

Rodrigo Blankenship

Rodrigo, diferente dos outros dois atletas, não nasceu no Brasil, mas tem nacionalidade brasileira. A mãe do atleta nasceu no Recife, em Pernambuco, o que fez com que o jogador vivesse alguns anos no país. Inclusive, ele chegou a treinar nas categorias de base do Náutico.

Mesmo assim, optou pelo futebol americano, jogando pela Universidade da Geórgia, Indianapolis Colts, Arizona Cardinals, Tampa Bay Buccaneers e St. Louis Battlehawks.

Maikon Bonani

Nascido em Matão, interior de São Paulo, Maikon passou a morar nos Estados Unidos quando tinha onze anos. No país, começou a jogar pela Universidade do Sul da Flórida. Seu destaque foi tanto que assinou com o Tennessee Titans, mas não chegou a participar de uma partida da temporada regular. Ele é considerado o primeiro brasileiro a atuar na NFL.

Breno Giacomini

Filho de brasileiros, Breno tem contato com a cultura brasileira por meio de seus parentes, mas nunca morou no país. Embora não seja brasileiro, o atleta foi adotado como tal. Bloqueador, ele foi recrutado pelo Green Packers, mas viveu seu melhor momento atuando pelo Seattle Seahawks.

Tim Mazzetti

Nascido nos Estados Unidos, o atleta viveu no Brasil dos 2 aos 17 anos; até por isso muitos o consideram o primeiro brasileiro a atuar na NFL. Apesar disso, sua passagem na liga foi curta. Ele defendeu o o Atlanta Falcons nas temporadas de 1978 e 1980.

Damian Vaughn

Assim como Tim, Damian também não nasceu no Brasil. O jogador é natural do Alasca, porém tem parentes no Brasil. O atleta morou no país dos seis meses até os cinco anos. O atleta atuou como recebedor e bloqueador, passando por Cincinnati Bengals, Miami Dolphins e Tampa Bay Buccaneers no final dos anos 90, mas nunca atuou em uma temporada regular.