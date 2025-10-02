Quem vai matar Odete Roitman? iPhone pode dar pista sobre assassino da vilã de 'Vale Tudo'

Vilões não podem ser vistos usando iPhones, segundo uma regra não oficial de Hollywood. Esse conceito pode oferecer uma pista importante para resolver um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman?

No remake de "Vale Tudo" essa pergunta ganha uma nova dimensão. Na versão original de 1988, o Brasil parou para descobrir quem havia dado os tiros que mataram a vilã, interpretada, na época, por Beatriz Segall.

A identidade do assassino só foi revelada no último capítulo. E spoiler: Leila (Cássia Kis), que atirou por engano, querendo matar Maria de Fátima (Gloria Pires).

Curiosamente, o plano inicial era outro, mas a produção gravou vários finais para preservar o suspense. Agora, no remake escrito por Manuela Dias, a morte de Odete continua sendo um dos momentos mais aguardados — mas a autora já confirmou que o assassino será diferente do original, prometendo surpresas até para quem conhece a história de cor.

A cláusula do "vilão não usa iPhone"

É aí que a “Cláusula do Vilão Não Usa iPhone” entra como uma pista divertida e curiosa para os fãs que tentam desvendar o mistério.

A regra, revelada por diretores como Rian Johnson (“Entre Facas e Segredos”), explica que a Apple só permite que personagens do bem — ou ao menos neutros — apareçam usando iPhones em cena.

Os vilões, por sua vez, jamais podem ser vistos com o aparelho, já que a marca quer associar seu produto a figuras confiáveis e positivas. Embora não seja uma regra oficial publicada, ela é seguida rigorosamente em produções que usam produtos Apple, o que virou até meme entre fãs de séries e novelas.

A pista do iPhone no remake de 'Vale Tudo'

Aplicando essa lógica ao remake de Vale Tudo, onde a trama e os personagens foram atualizados para os dias atuais, observar quem usa ou não um iPhone pode ser um detalhe importante para eliminar suspeitos e tentar descobrir quem é o verdadeiro assassino de Odete Roitman.

Afinal, a vilã, interpretada por Debora Bloch, coleciona desafetos e a lista de suspeitos é extensa — mas talvez o uso do celular possa ajudar a revelar quem está do “lado do bem” e quem está no “lado do mal”.

Alguns personagens já foram flagrados usando o celular, um dos exemplos é Maria de Fátima, uma das principais vilãs da trama.

MORRENDO QUE A FATY VIROU USUÁRIA DE IPHONE NOSSA PRINCESS NÃO MATARÁ A ODETE #ValeTudo pic.twitter.com/EcO9VGJN9Z — vini de fátima☀️ (@joiasdetitia) May 30, 2025

Falsas pistas e armadilhas narrativas

Além disso, a nova versão da novela aposta em falsas pistas e armadilhas narrativas para enganar o público até o último momento, mantendo o suspense vivo.

A brincadeira entre personagens, como a conversa irônica entre Solange e Renato, sugere que qualquer detalhe — até uma piada — pode ter um significado maior na trama.

Portanto, enquanto o Brasil acompanha o remake de Vale Tudo, vale a pena prestar atenção não só nas atitudes e diálogos, mas também nos detalhes tecnológicos que cercam os personagens.

Se a regra “vilão não usa iPhone” for verdadeira, esse pode ser o melhor indício para quem quer desvendar o mistério que, 37 anos depois, continua a fascinar e surpreender gerações. Afinal, em Vale Tudo, o jogo está sempre aberto — e o assassino de Odete Roitman pode estar mais perto do que você imagina, talvez até segurando um iPhone na mão.