'Vale Tudo' tem novo horário na TV Globo a partir desta segunda-feira, 16

A novela "Vale Tudo" terá seu horário de exibição antecipado a partir desra segunda-feira, 16, devido à transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA na grade da TV Globo.

A partir dessa data, o folhetim começará às 20h45, cerca de 35 minutos antes do horário habitual, e essa mudança valerá durante toda a semana em que houver jogos do torneio, como o confronto entre Flamengo e Espérance, que começa às 21h40.

Antes da alteração, a novela era exibida geralmente às 21h20, logo após o "Jornal Nacional".

Mudança no horário atende a nova tendência de público

Essa antecipação do horário não é apenas uma adequação pontual por conta do futebol, mas também uma resposta a uma tendência observada pela emissora: uma pesquisa interna revelou que metade do público considera o horário atual da novela muito tarde, o que tem prejudicado a audiência.

O hábito dos telespectadores mudou, com muitos preferindo dormir mais cedo, o que impacta diretamente o desempenho do folhetim no Ibope.

Em dias recentes, quando a novela foi exibida mais cedo, por exemplo às 20h40, ela alcançou picos de audiência, chegando a 25 pontos em São Paulo, o melhor índice desde sua estreia.

A Globo espera que o novo horário ajude a consolidar esse crescimento, especialmente aproveitando o público que sintoniza para os jogos do Mundial de Clubes.

Testando novo formato para futuro

Além disso, o adiantamento do horário serve como um "teste" para a emissora, que avalia a possibilidade de manter a novela em um horário mais cedo mesmo após o fim da competição de futebol.

A mudança também pode favorecer o público que tem rotina noturna mais curta, ampliando o alcance da trama escrita por Manuela Dias, que enfrenta desafios para conquistar a audiência tradicional do horário nobre.

A novela, que estreou em março de 2025, é um remake do clássico homônimo e tem recebido atenção especial da Globo para ajustar sua programação e melhorar seus índices.

Estratégia para conciliar futebol e audiência

Portanto, a mudança no horário de "Vale Tudo" é uma estratégia da TV Globo para conciliar a exibição do torneio esportivo de grande apelo com a necessidade de melhorar a audiência da novela, adaptando-se às novas preferências do público e ao cenário competitivo da televisão brasileira em 2025.