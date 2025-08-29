Após lançamento do iPhone 17, Apple pode aposentar outros sete modelos; veja quais

A Apple confirmou que lançará seu novo smartphone, o iPhone 17, em evento no dia 9 de setembro. A nova linha será composta por quatro versões: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Com o lançamento dessa nova linha de dispositivos, a empresa, como é tradição, descontinuará alguns modelos anteriores.

Modelos antigos que serão aposentados

Como parte dessa renovação, espera-se que os modelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus, lançados em 2023, sejam descontinuados. Esse movimento segue a prática da Apple de descontinuar aparelhos padrão de duas gerações anteriores com o lançamento de cada nova família de iPhones.

Além disso, os modelos premium iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, também devem sair do portfólio oficial após a chegada do iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

Novos lançamentos: Apple Watch e AirPods

Além dos smartphones, a Apple também deve atualizar seus acessórios no evento. No segmento de smartwatches, é esperado o lançamento do Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3.

Com isso, o Apple Watch Series 10 e o Apple Watch Ultra 2 devem ser descontinuados.

A linha de fones de ouvido sem fio também poderá ser renovada com o lançamento dos AirPods Pro 3, que substituirão os AirPods Pro 2. Entre as inovações previstas estão um novo design mais compacto, sensores para monitoramento de saúde e aprimoramentos no cancelamento de ruído.