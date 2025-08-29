Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Após lançamento do iPhone 17, Apple pode aposentar outros sete modelos; veja quais

Saiba quais modelos podem deixar de ser vendidos e não receberão mais atualizações com a chegada do novo iPhone 17

Apple: empresa estaria desenvolvendo também um iPhone comemorativo de 20 anos e um dispositivo híbrido de MacBook e iPad (Sawayasu Tsuji/Getty Images)

Apple: empresa estaria desenvolvendo também um iPhone comemorativo de 20 anos e um dispositivo híbrido de MacBook e iPad (Sawayasu Tsuji/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13h20.

A Apple confirmou que lançará seu novo smartphone, o iPhone 17, em evento no dia 9 de setembro. A nova linha será composta por quatro versões: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Com o lançamento dessa nova linha de dispositivos, a empresa, como é tradição, descontinuará alguns modelos anteriores.

Modelos antigos que serão aposentados

Como parte dessa renovação, espera-se que os modelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus, lançados em 2023, sejam descontinuados. Esse movimento segue a prática da Apple de descontinuar aparelhos padrão de duas gerações anteriores com o lançamento de cada nova família de iPhones.

Além disso, os modelos premium iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, também devem sair do portfólio oficial após a chegada do iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

Novos lançamentos: Apple Watch e AirPods

Além dos smartphones, a Apple também deve atualizar seus acessórios no evento. No segmento de smartwatches, é esperado o lançamento do Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3.

Com isso, o Apple Watch Series 10 e o Apple Watch Ultra 2 devem ser descontinuados.

A linha de fones de ouvido sem fio também poderá ser renovada com o lançamento dos AirPods Pro 3, que substituirão os AirPods Pro 2. Entre as inovações previstas estão um novo design mais compacto, sensores para monitoramento de saúde e aprimoramentos no cancelamento de ruído.

8. Apple Watch

Acompanhe tudo sobre:AppleApple WatchiPhone

Mais de Tecnologia

Pesquisadores chineses desenvolvem chip para comunicação sem fio ultrarrápida

Setor de telecomunicações investiu R$ 16,5 bilhões no 1º semestre

Disputa judicial no Reino Unido com redes sociais 'controversas' abre discussão sobre punições

Microsoft passa a integrar Copilot AI a TVs e monitores Samsung

Mais na Exame

Brasil

Universidade dos esportes: Lula revela plano para ampliar formação e fortalecer políticas públicas

Minhas Finanças

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Mundo

UE afirma ter 30 dias para solução diplomática sobre programa nuclear iraniano

Um conteúdo Bússola

Empresa de primeiros socorros completa 90 anos e mira expansão no varejo