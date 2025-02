Conheça a história por trás do 'livro mais misterioso do mundo' — e saiba como acessá-la na internet

Repleto de ilustrações enigmáticas e uma escrita indecifrável, o Manuscrito Voynich é frequentemente considerado o "livro mais misterioso do planeta".

Após mais de 113 anos desde sua redescoberta, em 1912, por um comerciante britânico de livros raros, a autoria e a língua em que foi redigido seguem envoltas em mistério. Datado do século XV, o livro continua a esconder inúmeros segredos.

Com 234 páginas repletas de representações complexas, o manuscrito é escrito em uma linguagem desconhecida. Segundo o portal Open Culture, estudiosos revelam que o conteúdo do livro aborda áreas como botânica, astronomia, cosmologia, biologia, farmacologia e até receitas, destacando imagens relacionadas a essas temáticas. A obra contém ilustrações de cerca de 113 plantas ainda não identificadas, símbolos zodiacais e figuras femininas nuas, gerando debates sobre seu significado.

Alguns pesquisadores acreditam que o livro seja um compêndio de saberes naturais, enquanto outros apontam seu caráter místico e fantasioso, com imagens desconectadas da realidade. As tentativas frustradas de decifrar sua escrita alimentam ainda mais o mistério, solidificando sua reputação. Mesmo com o enigma por resolver, cientistas continuam dedicados a desvendar seus segredos.

A origem do manuscrito também é um tema debatido. Acredita-se que ele tenha sido escrito entre o final do século XV e o início do século XVI, na Europa Central. O primeiro registro sobre a obra indica que ela foi de propriedade do Imperador Rodolfo II da Alemanha, que governou o Sacro Império Romano-Germânico entre 1575 e 1612. Rodolfo adquiriu o livro por 600 ducados do astrólogo inglês John Dee, famoso por seu envolvimento com alquimia e seu papel como conselheiro da monarquia britânica.

O imperador acreditava que a obra fosse de autoria de Roger Bacon, um filósofo inglês conhecido por seus estudos sobre a matemática e a natureza, o que despertava grande admiração em Rodolfo. John Dee, que possuía outros manuscritos atribuídos a Bacon, corroboraria essa ideia. Um relato de seu filho revela que Dee se dedicou ao estudo do livro, que continha "hieróglifos", mas nunca conseguiu decifrá-lo.

Após ser guardado na biblioteca real, o manuscrito foi presenteado ao farmacêutico de Praga, Jacobus Horcicky, em agradecimento por curar o imperador de uma doença em 1608. Horcicky, que ganhou o título "De Tepenecz", deixou sua assinatura na primeira página, visível apenas sob luz ultravioleta.

Com a morte de Jacobus, o destino do livro se torna incerto, sendo eventualmente adquirido por Johannes Marcus Marci, médico dos Sacros Imperadores Romanos. Após uma série de transações e quedas no esquecimento, o manuscrito foi adquirido por Wilfrid Voynich em 1912, em um colégio jesuíta em Frascati, na Itália, e passou a ser conhecido pelo seu nome.

Em 1969, a obra foi doada à Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, por HP Kraus, um comerciante de livros austríaco, após comprá-la de Ethel Voynich, viúva de Wilfrid.

Quando Wilfrid Voynich encontrou o livro, acreditava que se tratava de uma obra de grande importância histórica e intelectual. Ele se uniu a estudiosos que também tentaram desvendar seu conteúdo, mas o mistério persiste até hoje. Alguns sugerem que o manuscrito pode ser uma criação fictícia, um truque de escribas do século XV para enganar os curiosos do futuro.

Como acessar ao manuscrito online?

Se o mistério te deixou intrigado, você pode agora explorar o manuscrito online. A Biblioteca Beinecke digitalizou a obra e disponibilizou em seu acervo digital. Você pode acessá-la pelo site oficial da biblioteca, onde há um vasto acervo digital à disposição.