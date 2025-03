"Vale Tudo": quando a vilã Odete Roitman vai aparecer na trama?

Nesta segunda-feira, 31 de março, o remake "Vale Tudo" estreia na TV Globo, uma releitura de um dos maiores clássicos da teledramaturgia. Por outro lado, os noveleiros ficarão de olho na vilã Odete Roitman (Debora Bloch), uma viúva fria e calculista que não mede esforços para alcançar seus objetivos, recorrendo a métodos implacáveis e antiéticos.

Mas a grande questão é: quando Odete Roitman entra em cena? A resposta já foi confirmada pela emissora. A primeira aparição da personagem está prevista para o capítulo 24, que será exibido em 26 de abril, justamente na data em que a TV Globo completa 60 anos.

Quem é Odete Roitman?

Odete é a poderosa dona do Grupo Almeida Roitman, empresa que herdou do marido. Seu desprezo pelo que considera “popular” e sua visão elitista a fazem odiar o Brasil, país que considera “tupiniquim” demais para seu gosto. Por isso, vive no exterior e só retorna quando absolutamente necessário.

Mestre em manipulação, Odete joga pesado nos negócios e impõe sua autoridade com classe e frieza, sendo temida até mesmo pelos próprios filhos. Como nunca se dedicou à maternidade, coube à sua irmã, Celina Junqueira (Malu Galli), cuidar de Afonso (Humberto Carrão), Heleninha (Paolla Oliveira) e do filho mais velho, que morreu tragicamente em um acidente de carro.

Viúva e sem filhos, Celina leva uma vida tranquila, dedicada aos jardins da mansão e a trabalhos sociais. Extremamente permissiva, sempre fez todas as vontades dos sobrinhos para compensar a ausência dos pais. Ao seu lado, está Eugênio (Luis Salem), o mordomo fiel da família Junqueira-Roitman, sempre pronto para servir e proteger seus patrões.

Após a perda do primogênito, Odete deposita todas as suas expectativas em Afonso para que ele assuma o comando do grupo. No entanto, ela vê com preocupação sua falta de ambição e seu excesso de consciência social. Determinado a fazer a diferença, Afonso volta ao Brasil depois de uma temporada em Paris e desafia a mãe ao tentar transformar a TCA, empresa de aviação do grupo, em um negócio mais justo, inclusivo e sustentável.

Já Heleninha, a filha mais velha, é a mais frágil da família. Talentosa na pintura, ela luta há anos contra a dependência alcoólica e vive entre internações em clínicas de reabilitação. Agora, de volta à rotina, seu maior desejo é recuperar a guarda do filho Tiago (Pedro Waddington), fruto de seu casamento com Marco Aurélio (Alexandre Nero), diretor da TCA e homem de confiança de Odete.