Apple testa reformulação da Siri com aplicativo interno inspirado em ChatGPT

A Apple criou um aplicativo interno, semelhante ao ChatGPT, para acelerar os testes da próxima geração da Siri. Denominado Veritas, o software é usado apenas por funcionários e faz parte da estratégia da empresa para lançar uma versão reformulada da assistente de voz, prevista para estrear em março de 2026.

Segundo a Bloomberg, o aplicativo permite avaliar recursos de inteligência artificial que integrarão a nova Siri, como buscas em dados pessoais — e-mails, músicas e fotos — e execução de ações dentro de aplicativos.

O Veritas também possibilita salvar e consultar conversas anteriores, simulando a experiência de chatbots generativos.

Sistema de IA da Siri

A reformulação é baseada em grandes modelos de linguagem, combinando tecnologias internas e de parceiros externos, e será alimentada por um sistema identificado pelo codinome Linwood.

Apesar de o Veritas não ter previsão de lançamento público, ele é considerado uma peça central nos testes de funcionalidades que permitirão à Siri executar tarefas mais complexas, interagir com informações exibidas na tela do usuário e melhorar a navegação em dispositivos.

A iniciativa é vista como um passo estratégico para reforçar a posição da Apple na corrida por soluções de inteligência artificial diante da concorrência de empresas como Google e Samsung.

A companhia também negocia parcerias para fortalecer sua plataforma de IA. Entre as opções avaliadas estão a tecnologia Gemini, do Google, e o modelo Claude, da Anthropic.

Em paralelo, a Apple prepara novas versões de produtos como o HomePod e a Apple TV com recursos de IA, além de uma interface visualmente redesenhada da Siri para o final de 2026.

O desenvolvimento do Veritas ocorre após uma revisão interna da estratégia de inteligência artificial, que incluiu mudanças na liderança da área e reforço das equipes responsáveis por busca e respostas automatizadas.

O CEO Tim Cook afirmou recentemente que a IA representa a maior transformação tecnológica em décadas e que a empresa está disposta a investir para disputar a liderança nesse mercado.