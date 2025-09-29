Inteligência Artificial

Apple testa reformulação da Siri com aplicativo interno inspirado em ChatGPT

O software permite à equipe de IA simular interações e analisar respostas da assistente

iPhone da Apple: reformulação da Siri com aplicativo interno inspirado em ChatGPT (Shubhashish5/Getty Images)

iPhone da Apple: reformulação da Siri com aplicativo interno inspirado em ChatGPT (Shubhashish5/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06h59.

A Apple criou um aplicativo interno, semelhante ao ChatGPT, para acelerar os testes da próxima geração da Siri. Denominado Veritas, o software é usado apenas por funcionários e faz parte da estratégia da empresa para lançar uma versão reformulada da assistente de voz, prevista para estrear em março de 2026.

Segundo a Bloomberg, o aplicativo permite avaliar recursos de inteligência artificial que integrarão a nova Siri, como buscas em dados pessoais — e-mails, músicas e fotos — e execução de ações dentro de aplicativos.

O Veritas também possibilita salvar e consultar conversas anteriores, simulando a experiência de chatbots generativos.

Sistema de IA da Siri

A reformulação é baseada em grandes modelos de linguagem, combinando tecnologias internas e de parceiros externos, e será alimentada por um sistema identificado pelo codinome Linwood.

Apesar de o Veritas não ter previsão de lançamento público, ele é considerado uma peça central nos testes de funcionalidades que permitirão à Siri executar tarefas mais complexas, interagir com informações exibidas na tela do usuário e melhorar a navegação em dispositivos.

A iniciativa é vista como um passo estratégico para reforçar a posição da Apple na corrida por soluções de inteligência artificial diante da concorrência de empresas como Google e Samsung.

A companhia também negocia parcerias para fortalecer sua plataforma de IA. Entre as opções avaliadas estão a tecnologia Gemini, do Google, e o modelo Claude, da Anthropic.

Em paralelo, a Apple prepara novas versões de produtos como o HomePod e a Apple TV com recursos de IA, além de uma interface visualmente redesenhada da Siri para o final de 2026.

O desenvolvimento do Veritas ocorre após uma revisão interna da estratégia de inteligência artificial, que incluiu mudanças na liderança da área e reforço das equipes responsáveis por busca e respostas automatizadas.

O CEO Tim Cook afirmou recentemente que a IA representa a maior transformação tecnológica em décadas e que a empresa está disposta a investir para disputar a liderança nesse mercado.

Acompanhe tudo sobre:AppleChatGPTInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Pentágono transfere programa de drones que podem matar de forma autônoma após falhas e atrasos

Amazon cobra agilidade da AWS após críticas internas sobre ritmo lento de lançamentos em IA

5 maneiras de usar a IA para se destacar no trabalho

Google libera dados do mundo real para treinar IA com mais precisão

Mais na Exame

Mundo

Tiroteio e incêndio em igreja mórmon deixam mortos e feridos nos EUA

Brasil

CPI do INSS ouve presidente da Conafer e empresário ligado a suspeitas de fraudes

Tecnologia

Como fechar o capital da Electronic Arts pode explicar o momento da indústria de games

EXAME Agro

Crise no campo: pedidos de recuperação judicial crescem 31,7% no 2º trimestre