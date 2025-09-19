iPhone 17 estreia com filas e espera de até 4 semanas pelos modelos Pro

Redatora
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08h37.
As vendas do iPhone 17 começaram nesta sexta-feira, 19, com destaque para a procura pelos modelos Pro e Pro Max. Essa é a primeira vez desde 2020 que a Apple lança várias versões com design renovado, incluindo também o inédito iPhone Air.
Os modelos Pro se destacam por melhorias em aspectos mais valorizados pelos consumidores, como maior autonomia de bateria, avanços na tecnologia de câmeras e maior durabilidade — fatores que têm sustentado a forte demanda logo no início das vendas.
Além dos novos smartphones, chegaram às lojas os relógios Apple Watch SE, Watch Series 11 e Watch Ultra 3, bem como os novos modelos de fones de ouvido AirPods Pro 3.
Em Hong Kong, consumidores formaram filas na loja principal da Apple, mas apenas o iPhone Air estava disponível para compra imediata. Quem buscava os modelos 17 e 17 Pro precisou recorrer ao site da empresa, onde o prazo de entrega é de cerca de três semanas.
Na Austrália, Nova Zelândia, China continental e Singapura, o tempo de espera foi semelhante, chegando a quatro semanas no caso do iPhone 17 Pro Max.
O Japão foi o único grande mercado com entrega no dia seguinte para todos os modelos. Já na Coreia do Sul, o iPhone 17 Pro estava disponível em até uma semana, enquanto o Pro Max só deve chegar no fim de outubro.
O iPhone 17 Pro volta a adotar estrutura de alumínio e ganhou traseira redesenhada. Já o iPhone Air aposta em um formato ultrafino como principal atrativo, ainda que com limitações em bateria, áudio e câmeras.
No exterior, o preço inicial do iPhone 17 Pro é de US$ 1.099, apenas US$ 100 acima do modelo anterior. O iPhone Air custa US$ 999, mas pode exigir bateria magnética extra para ampliar a autonomia, o que o coloca na mesma faixa de preço do Pro.
No Brasil, a Apple divulgou os preços oficiais da nova linha. O iPhone 17 parte de R$ 7.999 na versão de 256 GB e chega a R$ 9.499 no modelo de 512 GB. O iPhone 17 Air tem valores entre R$ 10.499 (256 GB) e R$ 13.499 (1 TB).
Já o iPhone 17 Pro varia de R$ 11.499 (256 GB) a R$ 14.499 (1 TB). No topo da linha, o iPhone 17 Pro Max vai de R$ 12.499 (256 GB) a R$ 18.499 (2 TB).
O desempenho na China será crucial para a Apple. As vendas na região recuaram 6% nas semanas anteriores ao lançamento, reduzindo a fatia de mercado da companhia para 12%, atrás de Oppo, Huawei e Xiaomi.
O novo ciclo do iPhone chega em um momento de concorrência intensa. Samsung e Google lançaram recentemente atualizações de seus smartphones premium. A Samsung, em especial, apresentou a sétima geração de seu dobrável tipo livro, considerado um sucesso por trazer estrutura mais resistente e design mais fino. A Apple só deve entrar nesse segmento no fim do próximo ano, segundo a Bloomberg.
Além da pressão da concorrência, a empresa enfrenta expectativas elevadas de Wall Street para as vendas do período de fim de ano, em meio a preocupações com a economia global e o impacto de tarifas de Donald Trump sobre os preços.
O lançamento também é visto como tentativa da Apple de recuperar espaço após a decepção com sua estratégia em inteligência artificial.