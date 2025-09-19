iPhone 17 estreia com filas e espera de até 4 semanas pelos modelos Pro

As vendas do iPhone 17 começaram nesta sexta-feira, 19, com destaque para a procura pelos modelos Pro e Pro Max. Essa é a primeira vez desde 2020 que a Apple lança várias versões com design renovado, incluindo também o inédito iPhone Air.

Os modelos Pro se destacam por melhorias em aspectos mais valorizados pelos consumidores, como maior autonomia de bateria, avanços na tecnologia de câmeras e maior durabilidade — fatores que têm sustentado a forte demanda logo no início das vendas.

Além dos novos smartphones, chegaram às lojas os relógios Apple Watch SE, Watch Series 11 e Watch Ultra 3, bem como os novos modelos de fones de ouvido AirPods Pro 3.

Alta procura na Ásia

Em Hong Kong, consumidores formaram filas na loja principal da Apple, mas apenas o iPhone Air estava disponível para compra imediata. Quem buscava os modelos 17 e 17 Pro precisou recorrer ao site da empresa, onde o prazo de entrega é de cerca de três semanas.

Na Austrália, Nova Zelândia, China continental e Singapura, o tempo de espera foi semelhante, chegando a quatro semanas no caso do iPhone 17 Pro Max.

O Japão foi o único grande mercado com entrega no dia seguinte para todos os modelos. Já na Coreia do Sul, o iPhone 17 Pro estava disponível em até uma semana, enquanto o Pro Max só deve chegar no fim de outubro.

Design e preços

O iPhone 17 Pro volta a adotar estrutura de alumínio e ganhou traseira redesenhada. Já o iPhone Air aposta em um formato ultrafino como principal atrativo, ainda que com limitações em bateria, áudio e câmeras.

No exterior, o preço inicial do iPhone 17 Pro é de US$ 1.099, apenas US$ 100 acima do modelo anterior. O iPhone Air custa US$ 999, mas pode exigir bateria magnética extra para ampliar a autonomia, o que o coloca na mesma faixa de preço do Pro.

No Brasil, a Apple divulgou os preços oficiais da nova linha. O iPhone 17 parte de R$ 7.999 na versão de 256 GB e chega a R$ 9.499 no modelo de 512 GB. O iPhone 17 Air tem valores entre R$ 10.499 (256 GB) e R$ 13.499 (1 TB).

Já o iPhone 17 Pro varia de R$ 11.499 (256 GB) a R$ 14.499 (1 TB). No topo da linha, o iPhone 17 Pro Max vai de R$ 12.499 (256 GB) a R$ 18.499 (2 TB).

Mercado e concorrência

O desempenho na China será crucial para a Apple. As vendas na região recuaram 6% nas semanas anteriores ao lançamento, reduzindo a fatia de mercado da companhia para 12%, atrás de Oppo, Huawei e Xiaomi.

O novo ciclo do iPhone chega em um momento de concorrência intensa. Samsung e Google lançaram recentemente atualizações de seus smartphones premium. A Samsung, em especial, apresentou a sétima geração de seu dobrável tipo livro, considerado um sucesso por trazer estrutura mais resistente e design mais fino. A Apple só deve entrar nesse segmento no fim do próximo ano, segundo a Bloomberg.

Além da pressão da concorrência, a empresa enfrenta expectativas elevadas de Wall Street para as vendas do período de fim de ano, em meio a preocupações com a economia global e o impacto de tarifas de Donald Trump sobre os preços.

O lançamento também é visto como tentativa da Apple de recuperar espaço após a decepção com sua estratégia em inteligência artificial.