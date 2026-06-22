Quem trai Rhaenyra em 'A Casa do Dragão'? Veja o que deve acontecer na série

A pergunta sobre quem traiu Rhaenyra Targaryen durante a Dança dos Dragões permanece entre os temas mais debatidos pelos fãs de "A Casa do Dragão" e leitores de Fogo & Sangue, A resposta envolve tanto conspirações quanto o avanço da desconfiança dentro do círculo da própria herdeira.

Ao longo da guerra civil dos Targaryen, alguns adversários se posicionam de forma aberta contra a reivindicação de Rhaenyra ao Trono de Ferro. Outros mantêm vínculos com a rainha, mas acabam associados a decisões que aprofundam sua queda política e militar.

À medida que o conflito avança, perdas sucessivas alteram a forma como Rhaenyra interpreta alianças e ameaças, criando um ambiente marcado por suspeitas constantes.

Os Adversários Que Enfrentaram Rhaenyra

A guerra entre Negros e Verdes não foi construída apenas por batalhas e dragões. A disputa também foi marcada por relações rompidas, alianças desfeitas e juramentos questionados.

Entre os personagens que desempenham papéis centrais nesse processo, alguns atuam diretamente contra a princesa desde antes do início da guerra. Outros passam a ser vistos como responsáveis por acontecimentos que alteram o equilíbrio de forças em Westeros.

A sucessão do rei Viserys I transforma antigas relações pessoais em disputas políticas que influenciam todo o continente.

Alicent Hightower

A relação entre Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen ocupa posição central na narrativa da Dança dos Dragões. O conflito entre as duas personagens atravessa diferentes fases e assume interpretações distintas entre livros e série.

Na obra de George R. R. Martin, Alicent surge como uma figura mais velha que Rhaenyra e passa a integrar a família real após seu casamento com Viserys I. Com o nascimento de seus filhos, a rainha passa a defender a ascensão de Aegon ao Trono de Ferro.

Já na adaptação da HBO, a relação começa como uma amizade próxima. O afastamento ocorre quando Alicent se aproxima de Viserys sem revelar a situação à amiga, processo que culmina em seu casamento com o rei.

A disputa sucessória se intensifica conforme os filhos de Alicent crescem. Mesmo sem concordar integralmente com as estratégias de Otto Hightower em determinados momentos, a rainha passa a atuar em defesa dos interesses de seus herdeiros.

Do outro lado, episódios envolvendo Daemon Targaryen, Criston Cole e informações omitidas por Rhaenyra ampliam o desgaste entre as duas mulheres.

Os livros apresentam essa transformação de maneira direta, enquanto a série acrescenta elementos ligados à interpretação das últimas palavras de Viserys. A crença de Alicent de que o rei desejava a coroação de Aegon se torna um dos fatores utilizados para justificar suas decisões após a morte do monarca.

Mesmo com a ascensão dos Verdes, Alicent percebe que a guerra produz consequências que escapam ao controle de qualquer liderança individual.

Otto Hightower

Otto Hightower atua como um dos principais articuladores da oposição à sucessão de Rhaenyra. Desde os primeiros anos do reinado de Viserys, ele trabalha para fortalecer a posição política de Aegon.

Mesmo após repetidas confirmações públicas de que a princesa permaneceria como herdeira oficial, Otto busca alianças capazes de consolidar uma alternativa à sucessão estabelecida pelo rei.

Seu papel é considerado decisivo para a formação do grupo que mais tarde ficaria conhecido como os Verdes. A estratégia construída durante anos ajuda a preparar o cenário para a guerra civil que dividiria a Casa Targaryen.

Aegon II Targaryen

Aegon II Targaryen se torna o principal rival de Rhaenyra na disputa pelo Trono de Ferro. A relação entre os dois personagens é marcada por interpretações opostas sobre legitimidade e sucessão.

Nos livros, a proximidade entre os irmãos é limitada. Na série, a tensão ganha maior destaque conforme o nascimento de Aegon altera a dinâmica dentro da família real.

Durante parte da juventude, o príncipe demonstra pouco interesse pelo governo. Ainda assim, sua existência alimenta discussões sobre quem deveria herdar o poder após Viserys.

Após a morte do rei, Aegon aceita a coroação organizada pelos Verdes. A decisão inaugura oficialmente a disputa entre os dois lados da família e dá início ao conflito que ficaria conhecido como Dança dos Dragões.

Para os apoiadores de Rhaenyra, a coroação representa uma ruptura com a vontade expressa por Viserys. Para os defensores de Aegon, ela reflete um direito associado à sua condição de filho homem do rei.

Aemond Targaryen

Se Aegon representa a disputa pelo trono, Aemond Targaryen representa a ruptura definitiva entre os dois lados da família.

A morte de Lucerys Velaryon em Ponta Tempestade transforma uma crise sucessória em uma guerra sem possibilidade real de acordo.

Na série "A Casa do Dragão", Aemond é apresentado como um personagem formado por ressentimentos familiares, disciplina militar e desejo de reconhecimento. Sem ocupar o centro da sucessão, ele se prepara para exercer poder em um ambiente no qual se sentia ignorado.

A reivindicação de Vhagar muda sua posição dentro da Casa Targaryen. O dragão, ligado à memória de Laena Velaryon, passa a ser montado por Aemond após um confronto com Baela, Rhaena, Jacaerys e Lucerys. O episódio termina com a perda de seu olho.

Aemond ganha o dragão mais poderoso de Westeros, mas o episódio amplia uma rivalidade familiar que marcaria todo o conflito.

Quando Lucerys chega a Ponta Tempestade como emissário de Rhaenyra, encontra Aemond no local. A perseguição entre os dois nos céus termina com a morte do filho da rainha.

A partir desse momento, Rhaenyra passa a enxergar Aemond como responsável direto pela perda do filho. Na adaptação da HBO, a sequência reforça a ideia de que os dragões não estão totalmente sob controle de seus montadores.

Na segunda temporada, Aemond assume papel mais central entre os Verdes. Sua tentativa de matar Aegon II amplia a percepção de que sua lealdade não se limita ao próprio lado da guerra.

Para Rhaenyra, Aemond é um traidor responsável por uma das perdas que definem sua trajetória. Para o próprio personagem, suas ações decorrem de dever, direito dinástico e sobrevivência política.

Sor Criston Cole

Sor Criston Cole ocupa um lugar particular entre os personagens que rompem com Rhaenyra. Antes de se tornar uma das figuras centrais dos Verdes, ele foi seu protetor e, na série, seu parceiro amoroso.

A mudança de lado de Criston Cole transforma uma ruptura pessoal em uma decisão com impacto direto na sucessão do Trono de Ferro.

Na narrativa, Criston conhecia de perto a posição de Rhaenyra como herdeira escolhida por Viserys. Ele esteve ao lado da princesa em momentos ligados à construção simbólica de sua legitimidade, incluindo a caçada em que o cervo branco aparece diante dela.

A relação entre os dois muda após Criston quebrar seus votos da Guarda Real. Consumido pela culpa, ele propõe que ambos deixem Porto Real e abandonem a disputa política.

Rhaenyra recusa a proposta. Ela permanece como herdeira, aceita o casamento político com Laenor Velaryon e, depois, mantém uma relação com Harwin Strong.

Para Criston, a recusa passa a ser interpretada como rejeição pessoal e moral. A partir daí, ele se aproxima de Alicent Hightower e passa a atuar contra a antiga protegida.

O personagem se torna um dos responsáveis pela consolidação dos Verdes e pela coroação de Aegon II. Por isso, sua trajetória costuma ser associada ao título de Fazedor de Reis.

Na adaptação da HBO, sua participação nos conflitos familiares é ampliada. O ressentimento pessoal aparece como motor de decisões políticas que ajudam a aprofundar a divisão entre Rhaenyra e seus adversários.

Larys Strong

Larys Strong atua de forma diferente dos demais opositores de Rhaenyra. Ele não enfrenta a rainha em campo de batalha, mas opera por meio de segredos, informações e manipulação política.

Irmão de Harwin Strong e filho de Lyonel Strong, Larys ocupa uma posição estratégica dentro da corte. Essa proximidade lhe dá acesso a informações sobre Rhaenyra, Alicent e outros integrantes da família real.

A morte de Lyonel e Harwin Strong retira de Rhaenyra um aliado político e o homem com quem ela mantinha uma relação afetiva.

O assassinato dos dois personagens, ordenado por Larys na série, define sua trajetória como alguém disposto a romper vínculos familiares para ampliar sua influência.

Ao longo da guerra, Larys adapta sua posição conforme o equilíbrio de poder. Sua atuação não se restringe a um lado específico. Ele age em favor da própria sobrevivência e usa informações como instrumento de controle.

Após Aegon II ser ferido, Larys organiza sua fuga e preserva o rei em um momento de instabilidade dos Verdes. Com isso, também prejudica os interesses de Rhaenyra e mantém aberta a disputa pelo poder.

Sua influência contribui para ampliar suspeitas dentro da corte e para fortalecer versões que afetariam a memória política de Rhaenyra após a guerra.

Onde assistir à 'A Casa do Dragão'?

Os episódios da 3ª temporada de "A Casa do Dragão" estão sendo exibidos todos os domingos às 22h (horário de Brasília) na HBO e na HBO Max. Os capítulos da primeira e segunda temporadas estão disponíveis também na plataforma de streaming, assim como todos os episódios da série "Game of Thrones".