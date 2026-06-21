3ª temporada de 'A Casa do Dragão' estreia com promessa de guerra adiada por dois anos

Depois de duas temporadas inteiras de manobras políticas, casamentos arranjados e alianças quebradas, A Casa do Dragão finalmente entrega aquilo que vinha represando desde 2022: a guerra.

A terceira temporada do spin-off de Game of Thrones estreia neste domingo, 21 de junho, na HBO e na HBO Max, e marca a virada definitiva da série da política para o conflito armado entre as facções Targaryen.

Baseada no livro Fogo & Sangue, de George R. R. Martin, a temporada acompanha a fase mais sangrenta da Dança dos Dragões — a guerra civil que dividiu a Casa Targaryen entre os Pretos, liderados por Rhaenyra (Emma D'Arcy), e os Verdes, sob o comando de Alicent Hightower (Olivia Cooke).

São oito episódios, lançados semanalmente até 9 de agosto, com exibição simultânea aos Estados Unidos, às 22h, no horário de Brasília.

A guerra que a série vinha adiando

O primeiro episódio, com 72 minutos — o mais longo já exibido pela série —, abre com a Batalha da Goela, confronto naval entre a frota Velaryon e a Tríade que mistura navios, fogo de dragão e destruição em larga escala.

Para a crítica internacional, é justamente esse salto de ritmo que define a nova fase: a revista Variety descreveu a sequência como "indiscutivelmente espetacular", enquanto o Empire chamou a primeira metade da temporada de "possivelmente a melhor leva de episódios da série até aqui".

A virada de tom responde a uma demanda direta dos fãs.

A segunda temporada, lançada em 2024, foi criticada por estagnar a trama em manobras políticas sem consequências práticas — e o próprio showrunner Ryan Condal reconheceu, em entrevistas promocionais, que esta seria a maior temporada já produzida pela série, caminhando para "lugares extremamente sombrios" e sem final feliz, em fidelidade ao material de origem.

O que dizem as primeiras críticas?

A recepção crítica inicial, batizada de "primeiras impressões" pelo agregador Rotten Tomatoes, é majoritariamente elogiosa, mas não unânime. Para a TechRadar, a temporada representa "um retorno quase triunfante à boa forma" da franquia, ainda que aponte limitações na execução de algumas tramas paralelas.

Já o crítico do Hollywood Reporter manteve reservas, descrevendo a série como "ainda muito carregada, narrativamente apressada" e classificando o excesso de efeitos visuais com dragões como "algo anticlimático".

Avaliações como a do MovieWeb destacam a Batalha da Goela como superior à Batalha de Rook's Rest, ápice de ação da temporada anterior, enquanto a IndieWire chama atenção para o tom reflexivo da produção: mesmo em meio à escala épica dos combates, a série mantém o discurso de que "a guerra é um inferno" — inclusive comparando os dragões, em declarações do próprio Condal, a armas nucleares dentro de uma lógica de destruição mútua assegurada.

Quando estreia a terceira temporada de 'A Casa do Dragão'?

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia neste domingo, 21, na HBO e na HBO Max, dando continuidade à sangrenta Dança dos Dragões, a guerra civil que colocou membros da própria Casa Targaryen em lados opostos pelo controle do Trono de Ferro. A nova leva de episódios terá oito capítulos.