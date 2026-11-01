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Palmeiras vence Vasco por 1 a 0 e se aproxima da final da Copa do Brasil

Com um jogador a mais na reta final, Palmeiras vence o duelo de ida; volta será em 8 de novembro, em São Januário

Palmeiras x Vasco: com gol aos 44 minutos e superioridade numérica no segundo tempo, equipe de Abel Ferreira vai vencendo a semifinal de ida (Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras x Vasco: com gol aos 44 minutos e superioridade numérica no segundo tempo, equipe de Abel Ferreira vai vencendo a semifinal de ida (Cesar Greco/Palmeiras)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

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Publicado em 1 de novembro de 2026 às 18h05.

Última atualização em 1 de novembro de 2026 às 18h13.

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O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo, 1º, no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O gol de Maurício, aos 44 minutos do primeiro tempo, garantiu à equipe de Abel Ferreira a vantagem na disputa por uma vaga na decisão.

O time carioca ainda perdeu Alan Saldivia, expulso aos 77 minutos, e terminou a partida com um jogador a menos. Com o resultado, o Palmeiras poderá empatar no confronto de volta para se classificar.

Maurício colocou o Palmeiras na frente

O Palmeiras levou perigo nos primeiros minutos. Flaco López apareceu entre as opções ofensivas, com uma tentativa de cruzamento que quase terminou em gol e uma finalização de dentro da área para fora. Giay também teve uma oportunidade na área, mas errou o alvo.

A vantagem veio perto do intervalo. Aos 44 minutos, Maurício marcou o único gol da partida. O meia começou entre os titulares na vaga de Andreas Pereira, uma das mudanças de Abel Ferreira para o confronto.

Vasco ficou com um a menos na reta final

O segundo tempo teve a expulsão de Saldivia como um dos principais acontecimentos. O defensor deixou o campo aos 32 minutos da etapa final, reduzindo a equipe de Pedro Emanuel a dez jogadores.

Com superioridade numérica nos minutos finais, o Palmeiras manteve a vantagem e confirmou a vitória em casa. O Vasco terminou o confronto com um gol de desvantagem para a partida que decidirá a classificação diante de sua torcida.

Quando será o jogo de volta entre Vasco e Palmeiras?

Vasco e Palmeiras voltam a se enfrentar no domingo, 8, às 17h, em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida definirá um dos finalistas da Copa do Brasil.

O Palmeiras avança com uma vitória ou um empate. Uma vitória vascaína por um gol de diferença levará a disputa aos pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols classificará o clube carioca.

Quem passar enfrentará o vencedor de Grêmio e Atlético-MG. A final está marcada para 6 de dezembro, em jogo único, em Brasília.

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