Protestos na França deixam 779 pessoas detidas e 116 agentes feridos no fim de semana

O governo da França contabilizou 779 prisões relacionadas às manifestações nacionais de 31 de outubro e à noite de Halloween. O balanço final foi divulgado neste domingo pelo Ministério do Interior. Apesar dos apelos à violência nas redes sociais, a noite terminou sem grandes incidentes.

O número de detenções ficou bem abaixo do registrado nas mobilizações do sábado anterior, quando foram contabilizadas 1.314 prisões. Em 17 de outubro, o total chegou a 2.628, em uma jornada marcada por graves distúrbios e saques em diferentes regiões do país.

A participação nos protestos também diminuiu. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Interior no sábado, 320 mil pessoas foram às ruas, contra 550 mil na semana anterior.

A pasta, comandada por Laurent Nuñez, havia avaliado que as manifestações transcorreram bem, embora alguns grupos tenham protagonizado episódios de "violência inaudita" ao final das marchas. Ao todo, 116 integrantes das forças de segurança ficaram feridos, segundo a imprensa local.

Ataque com coquetel molotov em Paris

Um dos episódios mais graves ocorreu em Paris, no ponto final da manifestação, na Porte de Charenton. Um coquetel molotov foi lançado contra um grupo de policiais e gendarmes, deixando pelo menos um agente com ferimentos leves.

A Promotoria de Paris informou neste domingo que abriu uma investigação por tentativa de homicídio contra pessoas que exercem autoridade pública.

França reforçou segurança durante o Halloween

O esquema policial reforçado e as restrições de circulação ajudaram a evitar grandes incidentes durante a noite de Halloween.

As autoridades temiam episódios de violência após pequenos grupos de extrema esquerda e outros coletivos radicalizados publicarem chamados nas redes sociais para aproveitar a data e promover atos violentos.

Apesar das ameaças, o balanço final do governo francês apontou uma noite sem grandes distúrbios.

*Com informações de AFP e EFE