HBO reduz assinatura em 40% antes da estreia da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

'A Casa do Dragão': série estreia neste fim de semana (Warner/HBO/Divulgação)
Repórter
Publicado em 18 de junho de 2026 às 13h18.
Última atualização em 18 de junho de 2026 às 13h20.
A HBO Max reduziu em 40% o preço de suas assinaturas antes da estreia da terceira temporada de "A Casa do Dragão", marcada para este domingo, 21.
Segundo a HBO americana, o desconto abrange os três níveis de assinatura da plataforma: básico com anúncios, standard e premium.
A condição para obter o benefício é a contratação do plano anual. A oferta não se aplica a assinaturas mensais, exigindo o pagamento antecipado de 12 meses.
A promoção ficará disponível até 15 de julho. Procurada, a HBO não respondeu até o momento da publicação dessa reportagem se a redução vale também para o Brasil.
A campanha foi lançada às vésperas da estreia da terceira temporada de 'A Casa do Dragão'.
A nova temporada registra atualmente sua maior avaliação entre críticos no Rotten Tomatoes, com 97% de aprovação.
Além da série derivada de Game of Thrones, a plataforma também prepara o lançamento da série de Harry Potter, previsto para dezembro.
De acordo com o relatório trimestral mais recente da Warner Bros. Discovery, a HBO Max ultrapassou a marca de 140 milhões de assinantes.
A companhia estima que a plataforma alcance 150 milhões de assinantes até o fim do ano.
“Estamos observando uma aceleração saudável e crescimento da receita relacionada aos assinantes, que esperamos ganhar ritmo no segundo trimestre e ao longo do restante do ano”, afirmou David Zaslav aos acionistas em maio.