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HBO reduz assinatura em 40% antes da estreia da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

Promoção vale até 15 de julho para os três planos da plataforma, mediante contratação anual antecipada

'A Casa do Dragão': série estreia neste fim de semana (Warner/HBO/Divulgação)

'A Casa do Dragão': série estreia neste fim de semana (Warner/HBO/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 13h18.

Última atualização em 18 de junho de 2026 às 13h20.

A HBO Max reduziu em 40% o preço de suas assinaturas antes da estreia da terceira temporada de "A Casa do Dragão", marcada para este domingo, 21.

Segundo a HBO americana, o desconto abrange os três níveis de assinatura da plataforma: básico com anúncios, standard e premium.

A condição para obter o benefício é a contratação do plano anual. A oferta não se aplica a assinaturas mensais, exigindo o pagamento antecipado de 12 meses.

A promoção ficará disponível até 15 de julho. Procurada, a HBO não respondeu até o momento da publicação dessa reportagem se a redução vale também para o Brasil. 

Estreia de 'A Casa do Dragão'

A campanha foi lançada às vésperas da estreia da terceira temporada de 'A Casa do Dragão'.

A nova temporada registra atualmente sua maior avaliação entre críticos no Rotten Tomatoes, com 97% de aprovação.

Além da série derivada de Game of Thrones, a plataforma também prepara o lançamento da série de Harry Potter, previsto para dezembro.

Crescimento da base de assinantes

De acordo com o relatório trimestral mais recente da Warner Bros. Discovery, a HBO Max ultrapassou a marca de 140 milhões de assinantes.

A companhia estima que a plataforma alcance 150 milhões de assinantes até o fim do ano.

“Estamos observando uma aceleração saudável e crescimento da receita relacionada aos assinantes, que esperamos ganhar ritmo no segundo trimestre e ao longo do restante do ano”, afirmou David Zaslav aos acionistas em maio.

Acompanhe tudo sobre:HBOHBO MaxGame of Thrones

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