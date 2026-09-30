Quem ganhou o MasterChef Brasil 2026? Veja o resultado da final

Jéssica Cechella venceu o MasterChef Brasil 2026 na final da 13ª temporada, exibida pela Band nesta terça-feira, 29. A bombeira militar de Criciúma, em Santa Catarina, superou a médica Carla Araújo com um menu autoral inspirado nos sabores do litoral catarinense.

Na prova decisiva, as finalistas Carla e Jéssica prepararam entrada, prato principal e sobremesa para os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. As duas receberam elogios, e a disputa foi definida por uma diferença pequena, segundo Jacquin.

“Ela ganhou por muito, muito pouco, porque a diferença é mínima”, afirmou o chef francês.

Como foi a final do MasterChef Brasil 2026?

Com a presença de familiares e ex-participantes da edição, Carla e Jéssica tiveram de apresentar um menu de três etapas que representasse suas histórias e trajetórias na competição.

Antes de começar o preparo, as duas sortearam vantagens para a prova. Jéssica ganhou uma ida extra ao mercado, enquanto Carla ficou com o direito de escolher a ordem de degustação dos pratos.

Carla, que vem de Petrolina, em Pernambuco, apostou nos sabores do Nordeste e em referências de sua vida pessoal e da passagem pelo programa. Jéssica apresentou um menu com frutos do mar, influências do litoral catarinense e ingredientes que conheceu durante a temporada.

Entre as criações da campeã, o mil-folhas de siri chamou a atenção de Jacquin. “Ela cozinhou extremamente bem e fez pratos bons e gostosos. Eu adorei esse mil-folhas de siri”, declarou.

O que os jurados disseram sobre a vencedora?

Para Fogaça, a vitória refletiu a dedicação de Jéssica ao longo da competição. “Ela foi guerreira, lutou até o final, trouxe tudo que tinha dentro de si e entregou um belo menu”, avaliou. “Espero que ela aproveite essa oportunidade e desfrute ao máximo da gastronomia.”

Helena Rizzo também destacou a postura da bombeira militar na final e durante a edição. “Jéssica é muito batalhadora. A gente vê que ela é uma guria muito focada, então é merecidíssimo ela ganhar esta temporada”, afirmou.

A jurada elogiou ainda a capacidade das duas finalistas de traduzir suas histórias nos pratos. Carla e Jéssica superaram 16 adversários até a decisão e, segundo Helena, foram as participantes que mais conquistaram pins na temporada.

Qual é o prêmio do MasterChef Brasil 2026?

Além do troféu, Jéssica receberá R$ 300 mil, uma imersão gastronômica em Lisboa, um vale-compra de R$ 30 mil e um curso na Le Cordon Bleu.