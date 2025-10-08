Brasil

Teto de restaurante de Henrique Fogaça desaba no centro de São Paulo; seis pessoas estão feridas

Assessoria do chef confirmou a informação e afirmou que a equipe está apurando o caso

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13h30.

Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 13h36.

O teto do restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, desabou na Bela Vista, em São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira, 8. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, informações preliminares dão conta de que uma explosão de gás, seguida do desabamento de teto, ocorreu por volta das 12h23. 

A assessoria do chef confirmou a informação e afirmou que a equipe está apurando o caso. 

A corporação informou que seis vítimas foram encontradas. Até o momento, quatro já foram retiradas e outras duas seguem presas nos escombros, mas conscientes. 

Diversas viaturas dos Bombeiros e do Samu estão no local. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também presta apoio.

*Matéria em atualização

