Quem sai do BBB 26? Enquete mostra que eliminação está definida

BBB 26: última atualização da enquete aponta favorito para sair no Paredão desta quinta (Montagem/Exame)
Publicado em 16 de abril de 2026 às 21h40.
Daqui a pouco, o Brasil conhecerá o 15º eliminado do Big Brother Brasil 2026. Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a permanência no reality.
A berlinda foi formada com a indicação direta do líder Leandro Boneco, que colocou Jordana no Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula recebeu o maior número de votos. Com direito ao Contragolpe, a advogada puxou Juliano Floss para completar a disputa.
Na atualização mais recente das enquetes - e a última antes do Paredão - o cenário segue indicando risco para Jordana, que aparece como a mais votada para deixar o programa.
Levantamento das 21h desta quinta-feira, 16, do Votalhada - site que compila enquetes de diferentes plataformas - indica que a Jordana será eliminada.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 8,06% x Jordana 56,09% x Juliano Floss 35,85%
YouTube: Ana Paula Renault 7,14% x Jordana 55,55% x Juliano Floss 37,95%
X (Twitter): Ana Paula Renault 2,40% x Jordana 69,11% x Juliano Floss 28,49%
Instagram: Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 73,41% x Juliano Floss 24,35%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,92% x Jordana 66,02% x Juliano Floss 30,26%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 63,04%, seguida por Juliano Floss, com 31,94%, e Ana Paula Renault, com 5,16%.
O levantamento soma 6.814.395 votos.
Na comparação anterior, Jordana tinha 62,61%. Agora, aparece com 63,04%, uma leve oscilação de 0,43 ponto percentual para cima, seguindo à frente como a principal candidata à eliminação.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.