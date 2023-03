Quem sai amanhã do BBB 23? Key e Sarah empatam nas pesquisas

O nono Paredão do BBB23 acontece nesta terça-feira, 7, e o compilado de pesquisas online Votalhada indica uma disputa acirrada entre Key Alves e Sarah Aline.

Dentro da casa, muitos dos brothers acreditam que a jogadora de vôlei é a opção mais provável para sair neste Paredão. Seu parceiro no jogo e no amor, Gustavo "Cowboy", saiu na penúltima eliminação. Os dois tinham costume de falar dos outros jogadores pelas costas (inclusive sobre aliados, como o recente eliminado Fred Nicácio), o que não pegou bem com o público.

Ao mesmo tempo, parece que o comportamento quieto de Sarah Aline (totalmente oposto ao de Key) e sua "vibe de planta" podem estar aumentando as chances da saída da jogadora pipoca.

Domitila também está na berlinda, mas com porcentagens baixas.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas às 8h30 desta segunda-feira, 6, pelo horário de Brasília:

Quem vai ser eliminado do BBB?

Sites: Domitila 7,83 % x 39,39% Key Alves x 52,78% Sarah Aline

% x 39,39% Key Alves x Twitter: Domitila 4,87% x 56,90% Key Alves x 38,23% Sarah Aline

4,87% x x 38,23% Sarah Aline YouTube: Domitila 10,25% x 45,84% Key Alves x 43,91% Sarah Aline

10,25% x x 43,91% Sarah Aline Telegram: Domitila 6,11% x 73,70% Key Alves x 20,19% Sarah Aline

6,11% x x 20,19% Sarah Aline Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Domitila 7,63% x 46,63% Key Alves x 45,75% Sarah Aline

Domitila, que já teve porcentagens altas em outras eliminações, não perde em nenhuma das opções. A porcentagem mais alta da atriz é no YouTube, com 10,25%.

Key Alves tem a maior porcentagem nas redes sociais, enquanto Sarah Aline só lidera a votação dos sites.

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: